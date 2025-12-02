scorecardresearch
 
ये क्या हुआ? आज अचानक भरभराकर गिर गए सोना-चांदी के दाम, जानिए New Rates

Gold-Silver Rate Fall: मंगलवार को शेयर बाजार ही नहीं, बल्कि सोना-चांदी की कीमतों में भी बड़ी गिरावट आई. सोमवार को नया हाई छूने के बाद Silver करीब 4600 रुपये से ज्यादा सस्ती हो गई, जबकि Gold लगभग 1300 रुपये टूट गया.

सोना-चांदी की कीमतों में अचानक आई बड़ी गिरावट (File Photo: ITGD)
सोना-चांदी की कीमतों में एक बार फिर से बड़ी गिरावट (Gold-Silver Price Crash) आई है. बीते कुछ दिनों से गोल्ड-सिल्वर दोनों कीमती धातुओं के भाव तूफानी रफ्तार से बढ़ रहे थे, लेकिन मंगलवार को ये भर-भराकर टूटे. खास बात ये है कि चांदी ने बीते कारोबारी दिन सोमवार को ही अपना नया लाइफ टाइम हाई लेवल छुआ था और MCX पर अब इसका भाव हाई से करीब 4600 रुपये प्रति किलो से ज्यादा टूट गया. वहीं बात Gold Rate की करें, तो ये 1100 रुपये प्रति 10 ग्राम से ज्यादा सस्ता हुआ है. 

MCX पर चांदी का भाव फिसला
सबसे पहले बताते हैं चांदी की कीमत में आई गिरावट (Silver Rate Fall) के बारे में, तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर मंगलवार को चांदी ने अपने पिछले बंद के मुकाबले गिरावट के साथ कारोबार शुरू किया था. सोमवार को ये 1,82,030 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी, लेकिन आज ये टूटकर 1,77,372 रुपये प्रति किलोग्राम के लेवल तक आ गई. इस हिसाब से देखें, तो चांदी की कीमत में कल के हाई के मुकाबले अचानक 4658 रुपये प्रति किलो की गिरावट आई है. 

Gold की कीमत भी घटी
अब बात Gold Rate की करें, तो एमसीएक्स पर 5 फरवरी की एक्सपायरी वाले सोने का भाव अपने पिछले बंद 1,30,652 रुपये की तुलना में गिरावट के साथ ओपन हुआ था और इसमें कारोबार बढ़ने के साथ ही तेज गिरावट आती गई. खबर लिखे जाने तक ये MCX Gold Price 1,29,355 रुपये तक टूट गया था. इस हिसाब से देखें, तो 24 कैरेट सोना एक ही दिन में 1297 रुपये प्रति 10 ग्राम तक सस्ता हो गया. 

घरेलू मार्केट में सोना-चांदी सस्ता
बात घरेलू मार्केट में Gold-Silver Rate की करें, तो इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट IBJA.Com के मुताबिक, यहां भी दोनों कीमती धातुओं का भाव शुरुआती कारोबार में फिसला था. 24 कैरेट गोल्ड का रेट अपने पिछले बंद 1,28,800 रुपये के मुकाबले 659 रुपये की गिरावट के साथ 1,29,141 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुला था और मार्केट क्लोज होते पर ये 1,27,593 रुपये पर आ गया. मतलब एक ही दिन में सोना 1207 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता हो गया. वहीं Silver Rate एक दिन में 1,75,180 रुपये से टूटकर 1,74,650 रुपये पर बंद हुआ यानी चांदी 530 रुपये प्रति किलो सस्ती हो गई. 

आईबीजेए के द्वारा किए गए रेट अपडेट देशभर में समान रहते हैं, लेकिन ज्वेलरी खरीद पर इसमें तय जीएसटी के साथ ही मेकिंग चार्ज भी जुड़ता है, जिससे इसकी कीमत में और इजाफा हो जाता है. 

खरीदारी करते समय यहां रखें ध्यान
Gold-Silver Rates में आई गिरावट के बीच अगर पर ज्वेलरी खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो फिर खरीदारी के समय इसकी क्वालिटी के बारे में जांच-परख कर लेना जरूरी है. इसके बार में पता लगाना बेहद ही आसान है. जो ज्वेलरी आप खरीद रहे हैं, उस पर कैरेट के हिसाब से हॉल मार्क दर्ज होता है, जो उसकी शुद्धता का पैमाना होता है. जैसे 24 कैरेट Gold Jewellery पर 999 अंकित होता है, 22 कैरेट पर 916 और 18 कैरेट पर 750 लिखा होता है.

