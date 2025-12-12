दिल्‍ली के वजीरपुर में बंद हो चुके 500 और 1000 रुपये के पुराने नोट पुलिस ने जब्‍त की है. यह रकम 3.59 करोड़ रुपये है. इसके साथ 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है. ये आरोपी कमीशन के लालच में 500 और 1000 रुपये के पुराने नोटों को बेचने की कोशिश कर रहे थे. आरोपियों का दावा है कि 500 और 1000 रुपये के नोट अभी RBI में बदले जा सकते हैं.

द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (नॉर्थ वेस्ट) भीष्म सिंह ने कहा कि ये गैंग लोगों को बहुत ही कम दामों पर पुराने नोट दे रहे थे और यह दावा कर रहे थे कि पहचान के तौर पर आधार कार्ड दिखाकर RBI में नोट बदले जा सकते हैं. अब यह सवाल उठता है कि 500 और 1000 रुपये के पुराने नोट क्‍या सच में बदले जा सकते हैं?

500-1000 रुपये के पुराने नोट नहीं बदले जाते

RBI के मुताबिक, ऐसा बिल्‍कुल भी नहीं है, 500 और 1000 रुपये के पुराने नोट अब बैध नहीं हैं. इन्‍हें नवंबर 2016 में ही बंद कर दिया गया था और नोटबंदी करने के कुछ समय तक ही इन नोटों को बदलने का मौका दिया गया था, वह भी लिमिटेड. अब बैंक या आरबीआई इन नोटों को वापस नहीं लेता है. अगर आपके पास ये नोट हैं, तो यह सिर्फ एक कागज के टुकड़े के समान हैं.

PIB Fact Check ने भी अपने 29 अक्‍टूबर के एक ट्वीट में 500 और 1000 रुपये के पुराने नोट बदलने को लेकर स्‍पष्‍ट किया था. एक खबर का फैक्‍ट चेक करते हुए पीआईबी ने कहा था कि सोशल मीडिया पर प्रसारित एक न्यूज आर्टिकल में दावा किया जा रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ₹500 और ₹1000 के पुराने बंद हो चुके नोट बदलने के लिए नए नियम जारी किए हैं. यह दावा फर्जी है. आरबीआई ने ऐसा कोई नियम जारी नहीं किया है.

कहीं आप ना फंस जाएं

दिल्‍ली में पकड़े गए 3.59 करोड़ रुपये के बंद 500 और 1000 रुपये के नोट को लेकर आरोपियों का दावा था कि आधार दिखाकर आप 500 और 1000 रुपये के पुराने नोट आरबीआई के पास बदल सकते हैं. आरोपी कम कीमत में ये नोट दे रहे थे. अगर आपसे भी कोई इस तरह का दावा करता है, तो आपको सतर्क रहना चाहिए. आरबीआई या बैंक में पुराने 500 और 1000 रुपये के नोट नहीं बदले जाते हैं.

