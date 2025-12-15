स्पेन, अमेरिका और अर्जेंटीना...जानें किन-किन देशों में है मेसी का आशियाना

फुटबॉल के सबसे बड़े सुपरस्टार लियोनेल मेसी के भारत ने यहां के करोड़ों फैंस की धड़कनें बढ़ा दी हैं. भारत में उनके दीवानों की कोई कमी नहीं है, और इस महान खिलाड़ी को करीब से देखने की उम्मीद ने लोगों में जबरदस्त उत्साह भर दिया है. हर कोई जानना चाहता है कि मैदान पर फुटबॉल का जादू बिखेरने वाला यह सुपरस्टार पर्दे के पीछे कैसी जिंदगी जीता है, उसके ठिकाने कहां-कहां हैं, और उसकी लाइफस्टाइल कैसी है.

मेसी का मुख्य ठिकाना: बार्सिलोना और मियामी

मेसी का सबसे मशहूर घर स्पेन के बार्सिलोना के पास कैस्टेलडेफेल्स इलाके में है. इसे उनका 'बार्सिलोना वाला घर' कहा जाता है. मेसी ने करियर के दौरान इसी विला में अपने कई साल बिताए. इस घर की सबसे खास बात है इसमें एक बड़ा सा लॉन, स्विमिंग पूल और ट्रेनिंग के लिए एक छोटा फुटबॉल ग्राउंड भी मौजूद है. दिखावे से दूर मेसी ने इसे अपने परिवार के आराम को ध्यान में रखकर डिजाइन करवाया है.

मेसी ने दक्षिण फ्लोरिडा में भी एक आलीशान घर भी खरीदा है. यह संपत्ति उनके अमेरिकी जीवन के हिसाब से है, जो समुद्र तट के पास है और पूरी तरह आधुनिक सुविधाओं से लैस है.

अर्जेंटीना में भावनात्मक घर और पेरिस में अस्थायी निवास

मेसी का अपने गृहनगर रोसारियो (अर्जेंटीना) से गहरा जुड़ाव है. उनका यहां भी एक घर है, जिसका इस्तेमाल वह सिर्फ अर्जेंटीना दौरे के दौरान करते हैं. इस घर की सबसे बड़ी कीमत विलासिता नहीं, बल्कि मेसी का अपनी जड़ों और बचपन के इलाके के करीब रहना है. यह घर पूरी तरह से प्राइवेट है और इसकी बहुत कम तस्वीरें सार्वजनिक हुई हैं.

इसके अलावा, फ्रांस के क्लब पेरिस सेंट-जर्मेन (PSG) के लिए खेलते समय मेसी पेरिस में एक आलीशान बिल्डिंग में किराए पर रहते थे. यह एक अस्थायी आवास था और इसे उनके दीर्घकालिक संपत्ति पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं माना जाता है.

होटल्स में भी किया है निवेश

सिर्फ रहने के लिए घर ही नहीं, मेसी ने बिजनेस में भी समझदारी दिखाई है. उन्होंने MiM होटल्स नाम की होटल चेन में निवेश किया है, जिसे मैजेस्टिक होटल ग्रुप संभालता है. ये होटल्स स्पेन और अन्य टूरिस्ट जगहों पर हैं. यह निवेश बताता है कि मेसी को जोखिम भरे उद्यमों के बजाय स्थिर, आय देने वाली संपत्तियों में दिलचस्पी है. यह एक ऐसा कदम है जो मेसी की ब्रांडिंग के साथ जुड़ा हुआ है और एक स्थिर व्यावसायिक दृष्टिकोण को दर्शाता है.

