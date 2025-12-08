scorecardresearch
 
भारत के Gen Z दुबई में क्यों खरीद रहे हैं करोड़ों की प्रॉपर्टी

भारत के Gen Z काफी स्मार्ट भी हैं खासतौर पर निवेश के मामले में वो अपना भविष्य सुरक्षित करने के लिए दुबई में अपनी सेविंग का पैसा प्रॉपर्टी में लगा रहे हैं. जिससे उन्हें अच्छा मुनाफा भी मिल रहा है.

दुबई में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं भारत के युवा (Photo-ITG)
दुबई के प्रॉपर्टी बाज़ार में हमेशा विदेशी लोग घर खरीदते रहे हैं, लेकिन अब एक बिल्कुल नया और यंग ग्रुप आया है ये हैं Gen Z के अमीर भारतीय. ये लोग सिर्फ 20 से 30 साल के बीच के हैं और दुबई में सबसे तेज़ी से घर खरीदने वाले बन गए हैं.

ये युवा अपनी ग्लोबल इनकम डिजिटल जानकारी और दूसरे देशों की संपत्ति खरीदने की मजबूत इच्छा के साथ आ रहे हैं. यह पीढ़ी दुबई की प्रॉपर्टी को केवल विलासिता की खरीद के तौर पर नहीं देखती, बल्कि इसे एक रणनीतिक वित्तीय लक्ष्य मानकर चल रही है.

होमली योर्स के फाउंडर, आलोक प्रियदर्शी का कहना है 'दुबई के रेजीडेंसी नियमों में आए बदलाव की वजह से अब निवेशकों का एक नया ग्रुप वहां पहुंच गया है, जिसमें Gen Z के प्रोफेशनल्स, कंटेंट बनाने वाले, फ्रीलांसर और डिजिटल नोमैड्स जैसे लोग शामिल हैं. पहले जो अनिश्चितता थी, जिसकी वजह से ये युवा खरीदार किनारे पर खड़े रहते थे, अब वह खत्म हो गई है, क्योंकि दुबई ने अब लंबे समय तक रहने के लिए वीजा, बिजनेस शुरू करने के आसान तरीके और निवेशकों के अनुकूल सरकारी नियम बना दिए हैं. '

यह भी पढ़ें: UP के ये शहर बनने वाले हैं रियल एस्टेट का हब, निवेश कर पा सकते हैं मोटा मुनाफा

दुबई में क्यों निवेश कर रहे हैं Gen Z

आज के युवा, जो अच्छी कमाई कर रहे हैं खासकर जो टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, कंसल्टिंग और ग्लोबल रोल में काम कर रहे हैं. उनके लिए दुबई सिर्फ एक सुरक्षित निवेश से कहीं ज्यादा है. यह उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने का एक रास्ता बन गया है. आलोक प्रियदर्शी बताते हैं कि Gen Z के कई भारतीय युवाओं के लिए, AED 1.5 से 2 मिलियन की कीमत वाला 1 या 2 बेडरूम का अपार्टमेंट खरीदना उनका पहला बड़ा संपत्ति बनाने वाला कदम बन रहा है.

वह कहते हैं, "यह पीढ़ी दुबई की ओर झुक रही है क्योंकि यह वैश्विक मानकों वाली पारदर्शिता, निश्चित रिटर्न और संपत्ति खरीदने-बेचने का आसान सिस्टम देता है."

यह भी पढ़ें: NCR से पहाड़ों तक...दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे से रियल एस्टेट में बंपर कमाई का मौका!

दुबई में प्रॉपर्टी लेने के कई फायदे

वह बताते हैं कि युवा खरीदार दुबई की प्रॉपर्टी को "एक रणनीतिक वैश्विक संपत्ति वर्ग के रूप में देखते हैं जो उनके करियर की शुरुआत में ही उनकी वित्तीय पहचान को मज़बूती देता है." दुबई में प्रॉपर्टी पर जीरो टैक्स, पूंजीगत लाभ पर कोई टैक्स नहीं है, और नियामक प्रक्रियाएं बहुत सीधी हैं. यह भारत की कई परतों वाली टैक्स प्रणाली, स्टाम्प ड्यूटी और लंबी अप्रूवल प्रक्रियाओं के विपरीत है.

प्रियदर्शी का कहना है कि दुबई में एस्क्रो नियम, रेरा (RERA) की निगरानी और डेवलपर्स की कड़ी जिम्मेदारी होने से, जो लोग पहली बार विदेश में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, उनके लिए यह अनुभव बहुत साफ़-सुथरा और भरोसेमंद बन जाता है. Gen Z के युवा पारदर्शिता और तेज़ी चाहते हैं, और यह नियमों की पक्की व्यवस्था उनके लिए बहुत कीमती है. वैसे भी, ये युवा निवेशक अपनी रिसर्च हमेशा रिटर्न को ध्यान में रखकर ही शुरू करते हैं.

प्रियदर्शी कहते हैं, "अधिकांश Gen Z खरीदार 6-8% के आकर्षक रेंटल यील्ड के कारण आते हैं. लेकिन जो चीज उनके इस रुझान को डील में बदल देती है, वह है लाइफस्टाइल का आयाम. हालांकि, पैसा केवल कहानी का एक हिस्सा है.'

भविष्यवादी बुनियादी ढांचे से लेकर रेजीडेंसी के अवसरों और एक कॉस्मोपॉलिटन समुदाय तक, दुबई Gen Z की आकांक्षाओं के साथ पूरी तरह मेल खाता है. इनमें से कई युवा निवेशकों को पहले से ही इक्विटी या क्रिप्टो जैसे अस्थिर संपत्ति वर्गों का अनुभव है. दुबई की रियल एस्टेट उन्हें वैश्विक गतिशीलता में समझौता किए बिना स्थिरता प्रदान करती है. 

यह भी पढ़ें: जापानी डेवलपर्स की भारत में 'चुपके से एंट्री', रियल एस्टेट में अरबों का निवेश क्यों?

जोखिम और डेवलपर की विश्वसनीयता

इतने उत्साह के बावजूद, प्रियदर्शी सलाह देते हैं कि युवा खरीदारों को बाजार में केवल हवा-हवाई बातों के बजाय स्पष्टता के साथ आना चाहिए. "सबसे बड़ा खतरा तब पैदा होता है जब खरीदारी सोशल मीडिया ट्रेंड्स से प्रभावित होती है, न कि बुनियादी तथ्यों से."

वह Gen Z खरीदारों को सलाह देते हैं कि वे इन चीजों की जांच जरूर करें. करेंसी का जोखिम, बाजार का चक्र, डेवलपर की विश्वसनीयता, कम्युनिटी में किराये की मांग और अंडर-कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के लिए एस्क्रो सुरक्षा अधिक कर्ज लेने से बचना और मजबूत पोर्टफोलियो वाले डेवलपर्स को चुनना लंबे समय तक अच्छी वैल्यू बनाए रखने के लिए जरूरी है.

डेवलपर्स अब Gen Z के लिए घर बना रहे हैं

इस बढ़ती मांग को देखते हुए, डेवलपर्स ने अब खासकर Gen Z भारतीय निवेशकों के लिए ऑफर तैयार करने शुरू कर दिए हैं. छोटे लग्जरी अपार्टमेंट, आसान पेमेंट प्लान और पूरी तरह से डिजिटल खरीदारी का अनुभव अब आम होता जा रहा है. प्रियदर्शी बताते हैं, "डेवलपर्स समझ चुके हैं कि अमीर Gen Z भारतीय जो डिजिटल दुनिया में पले-बढ़े हैं और आर्थिक रूप से तुरंत फैसला लेते हैं वे सबसे तेज़ी से बढ़ते खरीदारों में से एक हैं. "

डेवलपर्स अब इस डिजिटल पीढ़ी को वर्चुअल टूर, AI-आधारित सुझाव और लाइफस्टाइल पर केंद्रित कम्युनिटी की मार्केटिंग कर रहे हैं, जो दुबई को ग्लोबल संपत्ति खरीदने की दिशा में पहला कदम मानते हैं.

यह भी पढ़ें: डिजिटल रियल एस्टेट कैसे बना रहा है प्रॉपर्टी निवेश को आसान? जानें एक्सपर्ट्स की राय

यह ट्रेंड और तेज़ी से बढ़ेगा

प्रियदर्शी बताते हैं कि इस साल की शुरुआत से ही, दुबई में प्रॉपर्टी निवेश के मौके तलाशने वाले अमीर Gen Z भारतीयों की पूछताछ में 40% की भारी उछाल आई है, जो युवा धन निर्माताओं  के बीच बढ़ती दिलचस्पी को दिखाता है. और उनका मानना है कि यह लहर अभी शुरू ही हुई है.

वह कहते हैं, "यह कोई अस्थायी चलन नहीं है. Gen Z के नेतृत्व में यह सीमा-पार निवेश और गहरा होता जाएगा." जैसे-जैसे अधिक भारतीय पेशेवर वैश्विक नौकरियों और मजबूत करेंसियों में कमाई करेंगे, दुबई उनके लिए सबसे आसानी से पहुंचा जा सकने वाला अंतर्राष्ट्रीय बाजार बना रहेगा, भले ही किराये से होने वाली कमाई समय के साथ थोड़ी कम हो जाए, लेकिन इसकी स्थिरता, अच्छी शासन व्यवस्था और रेजीडेंसी से जुड़ी ओनरशिप इन युवा निवेशकों को जोड़े रखेगी.

प्रियदर्शी कहते हैं, "मेरा मानना है कि अगले दस सालों तक, भारतीय Gen Z के लिए यूरोप या दक्षिण पूर्व एशिया में निवेश करने से पहले दुबई पहला ग्लोबल प्रॉपर्टी बाज़ार बना रहेगा."

(रिपोर्ट: जैसमीन आनंद)

---- समाप्त ----
