भयंकर क्रैश आने वाला है, मैं 1971 से सोना खरीद रहा हूं... Robert Kiyosaki ने बताया अब क्या करें?

'रिच डैड पुअर डैड' के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी आए दिन सोशल मीडिया के जरिए निवेशकों को सलाह देते रहते हैं. उनकी पोस्ट में Gold-Silver और Bitcoin सबसे आगे रहता है. एक बार फिर उन्होंने अपनी ट्विटर (अब X) पोस्ट में बड़ी चेतावनी दी है और कहा है कि क्रैश आने वाला है. इस अलर्ट के साथ साथ उन्होंने बताया कि मैं 1971 से ही सोना खरीद रहा है और अभी भी मैं इसे बेच नहीं रहा, बल्कि खरीद रहा हूं.
कियोसाकी ने दी क्रैश की चेतावनी
Robert Kiyosaki ने अपनी पोस्ट में लिखा, 'क्रैश आ रहा है और मैं Gold बेच नहीं रहा, बल्कि खरीद रहा हूं.' उन्होंने आगे लिखा कि गोल्ड के लिए मेरा टारगेट प्राइस $27000 है. यह Target Price मुझे मेरे दोस्त जिम रिकर्ड्स से मिला है और मेरे पास दो सोने की खदानें हैं. लेखक के मुताबिक, उन्होंने 1971 में गोल्ड खरीदना शुरू किया था, जिस साल निक्सन ने US डॉलर से गोल्ड हटाया था.
रॉबर्ट ने कहा कि निक्सन ने ग्रेशम के नियम का उल्लंघन किया था और ये नियम एक आर्थिक सिद्धांत है, जो कहता है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जब सिस्टम में नकली पैसा आता है, तो असली पैसा कहीं छिप जाता है.
CRASH COMING: Why I am buying not selling.
My target price for Gold is $27k. I got this price from friend Jim Rickards….and I own two goldmines.
I began buying gold in 1971….the year Nixon took gold from the US Dollar.
Nixon violated Greshams Law, which states “When fake…— Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) November 9, 2025
कहां जाएगा सिल्वर-बिटकॉइन?
रिच डैड पुअर डैड के लेखक कियोसाकी ने साल 2026 में बिटकॉइन के लिए भी नया टारगेट सेट किया है, जो $250000 है. वहीं चांदी के लिए ये 100 डॉलर है. एक और क्रिप्टोकरेंसी है एथेरियम, जिसमें निवेश की वो सलाह देते हैं, इसके लिए उन्होंने 60 डॉलर का टारगेट दिया है.
US ट्रेजरी-Fed तोड़ते हैं नियम?
Crash Alert देने के साथ ही उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि दुर्भाग्य से US ट्रेजरी और फेड दोनों तय नियमों को तोड़ते हैं. वे अपने बिलों का पेमेंट करने के लिए नकली पैसा छापते हैं. लेकिन, अगर आप और मैं वही करते, जो फेड और ट्रेजरी कर रहे हैं तो फिर हम कानून तोड़ने के लिए जेल में होते. उन्होंने कहा कि मैं पैसे से जुड़े सभी सिद्धांतों को मानता हूं और ग्रेशम-मेटकाफ के नियमों का पालन करता हूं.
'आगे बहुत सारा पैसा आने वाला है'
रॉबर्ट कियोसाकी के मुताबिक, आज अमेरिका पर भारी कर्ज है और USA इतिहास का सबसे बड़ा कर्जदार देश बन चुका है. उन्होंने कहा कि यही कारण है कि मैं ये चेतावनी दे रहा हूं कि बचत (Saving) करने वाले हारने वाले हैं. मैं तो गोल्ड, सिल्वर, बिटकॉइन और एथेरियम खरीदता रहता हूं, भले ही वे क्रैश क्यों न हो जाएं.ध्यान रखें, 'आगे बहुत सारा पैसा आने वाला है.'