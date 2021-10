Petrol-Diesel Price Today: बेकाबू हो रहे ईंधन के दाम, पेट्रोल-डीजल आज फिर हुआ महंगा, जानें लेटेस्ट रेट

Petrol-Diesel Price Today 11 October 2021: अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल (Crude Oil) की बढ़ती कीमतों के बीच भारत में ईंधन के भाव पर महंगाई की मार जारी है. देश भर में 100 का आंकड़ा पार कर चुके पेट्रोल के दाम ने जनता की जेब पर सेंध लगाई है. भारत के अधिकतर राज्यों में पेट्रोल 100 रुपये लीटर से ऊपर बिक रहा है. वहीं, अब डीजल की कीमत भी शतक पार पहुंच रही है.



भारतीय बाजार में वाहन ईंधन कीमतों में (Fuel Price) बढ़ोतरी का सिलसिला आज (सोमवार) यानी 11 अक्टूबर को भी जारी रहा. पेट्रोल के दाम 30 पैसे प्रति लीटर और डीजल का भाव 35 पैसे प्रति लीटर और बढ़ गया है. इसके साथ ही गांधीनगर और लेह में भी डीजल का दाम 100 रुपये प्रति लीटर के पार पहुंच गया है. इससे पहले मुंबई में डीजल शतक पार कर चुका है.

भारतीय पेट्रोलियम विपणन कंपनियों की ओर से आज (सोमवार) यानी 11 अक्टूबर को जारी किए गए नए रेट के मुताबिक पेट्रोल (Petrol) 30 पैसे प्रति लीटर और डीजल (Diesel) 35 पैसे प्रति लीटर और महंगा हो गया है. बता दें कि अक्टूबर माह में दोनों की ईंधन के भाव में हर दिन 30-35 पैसे तक की बढ़ोतरी होने के साथ पेट्रोल-डीजल के दाम नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं.

तेल कंपनी IOCL के लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक दिल्ली में पेट्रोल का दाम 104.44 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गया है. वहीं, मुंबई में पेट्रोल अब 110.41 रुपये प्रति लीटर के भाव बिक रहा है. इसके अलावा मुंबई में अब डीजल 101.03 रुपये प्रति लीटर हो गया है. वहीं, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में डीजल 93.17 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गया है.

