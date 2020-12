सस्ते में IRCTC का शेयर खरीदने का मौका आज से, जानिए किस भाव पर मिलेगा?

रेलवे की कंपनी इंडियन रेलवे कैटरिंग ऐंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC) में ऑफर फॉर सेल (OFS) के जरिये 15 फीसदी तक हिस्सेदारी बेचने की सरकार योजना है. यह पेशकश गुरुवार को यानी आज खुल रही है. यानी आज से आईआरसीटीसी के शेयर सस्ते में लेने का मौका मिल सकता है.

इसमें नॉन रिटेल इनवेस्टर यानी बड़े और संस्थागत निवेशक गुरुवार को जबकि रिटेल इनवेस्टर यानी छोटे आम निवेशक शुक्रवार को हिस्सा ले सकते हैं. ऑफर ऑफ सेल्स के तहत कम से कम 25 फीसदी शेयर म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनियों जैसे इंस्टीट्यूशनल निवेशकों के लिए सुरक्षित रहते हैं.

दरअसल, सरकार के विनिवेश एजेंडे में अभी आईआरसीटीसी सबसे ऊपर है. आईआरसीटीसी कंपनी पर पूरी तरह से भारतीय रेलवे का अधिकार है, जिसके पास ट्रेनों में टूरिज्म, कैटरिंग, ऑनलाइन टिकट बुकिंग और सीलबंद बोतल पानी बेचने के एक्सक्लूसिव राइट्स हैं.

निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPM) के सचित तुहीन कांत पांडे ने बुधवार को एक ट्वीट में कहा, ‘नाॅन-रिटेल निवेशकों के लिये आरआरसीटीसी में बिक्री पेशकश कल खुल रही है. दूसरे दिन यह रिटेल निवेशकों के लिए होगी. सरकार इसमें पांच फीसदी ग्रीन शू विकल्प के साथ 15 फीसदी हिस्सेदारी बेचेगी.’

