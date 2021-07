Indian Railways: रेलवे ने बनाया माल ढुलाई का रिकॉर्ड, जून के महीने में हुई 11,186 करोड़ रुपये की कमाई

चाहें ऑक्सीजन एक्सप्रेस की बात हो, या लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने की, भारतीय रेलवे (Indian Railways) कोरोना के बावजूद मिशन मोड में काम कर रहा है. अब भारतीय रेलवे ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है. रेलवे ने सितंबर 2020 से जून 2021 तक लगातार 10 महीनों में अब तक की सबसे अधिक माल ढुलाई का रिकॉर्ड बनाया है. यह जानकारी रेल मंत्रालय ने दी है.

112.65 मिलियन टन माल की हुई ढुलाई

रेलवे ने बयान जारी कर कहा, कोरोना चुनौतियों के बावजूद भारतीय रेलवे ने जून 2021 में आय और माल ढुलाई में तेजी को बरकरार रखा है. रेलवे ने जून 2021 में भारतीय रेलवे ने 112.65 मिलियन टन माल की ढुलाई की, जो जून 2019 (101.31 मिलियन टन) की तुलना में 11.19 प्रतिशत अधिक है. जबकि 2019 में कोरोना जैसी कोई आपदा नहीं थी. वहीं, जून 2020 (93.59 मिलियन टन) की तुलना में यह ढुलाई 20.37% अधिक रही.

रेलवे के मुताबिक, जून 2021 में माल ढुलाई से 11,186.81 करोड़ रुपये की आय हुई. यह पिछले साल यानी जून 2020 की तुलना में 26.7% अधिक है. जून 2020 में ढुलाई से 8,829.68 करोड़ रुपये जबकि जून 2019 में ढुलाई से 10,707.53 करोड़ रुपये की कमाई हुई थी.

Railways record Highest ever loading for 10 consecutive respective months from September, 2020 to June, 2021https://t.co/yRONtWPphf pic.twitter.com/JK2XULakeN