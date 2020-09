GDP के आंकड़ों पर चेतन भगत बोले- ध्यान देने की जरूरत, बताया क्या हैं इसके मायने

कोरोना वायरस संकट के बीच भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे बुरी स्थिति में है. इस बीच विपक्ष की ओर से लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साधा जा रहा है. विपक्ष से इतर अलग-अलग मसलों पर खुलकर राय रखने वाले लेखक चेतन भगत ने भी ट्वीट कर GDP के आंकड़ों पर सवाल खड़े किए हैं. चेतन ने लिखा कि सरकार को आर्थिक मोर्चे पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि स्थिति खस्ताहाल है.



चेतन भगत ने इस मसले पर कई ट्वीट किए. उन्होंने लिखा कि GDP की ग्रोथ -24 फीसदी रही है, इसपर तुरंत फोकस करने की जरूरत है क्योंकि ये हर किसी पर असर डालता है. चेतन ने अगले ट्वीट में इस गिरावट के मायने भी समझाए.



- 24 फीसदी GDP का मतलब

A -24% GDP growth means:



- Govt revenues fall even more, as some taxes are on revenues, but many on profits,which have fallen more.

- Job growth v low,layoffs and pay cuts

- Crucial infra projects stuck

- Less capital to invest for growth



Fix: Relentless focus on economy alone.