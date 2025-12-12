scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

इंडिया टुडे के 50 साल पूरे होने पर NSE में सेरेमोनियल बेल रिंगिंग, अरुण पुरी बोले- सफलता की गूंज

इंडिया टुडे के 50 साल पूरे होने पर शुक्रवार को एनएसई पर सेरेमोनियल बेल रिंगिंग समारोह का आयोजन किया गया. इस मौके पर इंडिया टुडे ग्रुप के चेयरमैन अरुण पुरी ने कहा कि इंडिया टुडे के लिए नया अध्‍याय जुड़ गया है.

Advertisement
X
बेल रिंगिंग कार्यक्रम में अरुण पुरी और कली पुरी. (Photo: NSE/X)
बेल रिंगिंग कार्यक्रम में अरुण पुरी और कली पुरी. (Photo: NSE/X)

इंडिया टुडे के गौरवशाली 50 साल पूरे होने पर शुक्रवार को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE), मुंबई में एक खास सेरेमोनियल बेल रिंगिंग समारोह का आयोजन किया गया. इस मौके पर इंडिया टुडे ग्रुप के चेयरमैन अरुण पुरी, वाइस चेयरपर्सन व एक्जीक्यूटिव एडिटर-इन-चीफ कली पुरी और मीडिया जगत और वित्तीय दुनिया के कई बड़े नाम मौजूद रहे और इंडिया टुडे के इस गौरवशाली इतिहास को यादगार बनाया. अरुण पुरी ने कहा कि NSE पर सेरेमोनियल बेल रिंगिंग समारोह ने इंडिया टुडे के लिए एक नया चैप्‍टर जोड़ दिया है. 

इस समारोह में इंडिया टुडे ग्रुप के चेयरमैन और एडिटर-इन-चीफ अरुण पुरी, वाइस चेयरपर्सन व एक्जीक्यूटिव एडिटर-इन-चीफ कली पुरी ने बेल बजाकर इस नए चैप्‍टर की शुरुआत की. अरुण पुरी ने कहा कि यह बेल सिर्फ एक पारंपरिक समारोह नहीं है, बल्कि इंडिया टुडे ग्रुप के अगले 50 सालों की प्रेरणा और नई उपलब्धियों की शुरुआत का प्रतीक है. रिंगिंग बेल की गूंज एक तरह से संस्थान की सफलता की गूंज है. उन्होंने मीडिया, पत्रकारिता और सूचना के क्षेत्र में समूह की यात्रा और योगदान पर विस्‍तार से प्रकाश डाला. पूरे समारोह में एक उत्साहपूर्ण माहौल था, जहां उपस्थित लोगों ने समूह की सफलता और भविष्य की योजनाओं को लेकर सकारात्मक उम्मीदें जाह‍िर कीं.

India Today 50 Years

कार्यक्रम के दौरान आने वाले समय में डिजिटल मीडिया, सूचना प्रौद्योगिकी और वैश्विक मीडिया सहयोग के क्षेत्रों में और विस्तार की योजनाओं का संकेत भी दिया. अरुण पुरी ने कहा कि पहले एडिशन के शुरू होने के साथ ही हमारा मिशन साहस के साथ कवरेज, हमेशा सच दिखाना और सूचना जैसी है वैसा ही दिखाना रहा है. 

Advertisement

अरुण पुरी ने आगे कहा कि आज मीडिया का क्षेत्र बहुत बदल गया है. अब डिजिटल प्लेटफॉर्म, मोबाइल और वीडियो कंटेंट ज्यादा लोकप्रिय हो रहे हैं, इसलिए इंडिया टुडे ग्रुप भी इन क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है. उन्होंने विश्वास जताया कि डिजिटल युग में भी समूह अपनी गुणवत्ता और विश्वसनीय समाचार देने की परंपरा बनाए रखेगा. अरुण पुरी ने यह भी कहा कि जब वे शुरुआत में इंडिया टुडे मैग्जीन लॉन्च कर रहे थे, तब उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यह समूह इस मुकाम तक पहुंचेगा. उन्होंने समूह के टीम-वर्क, निरंतर प्रयास और दृढ़ता को सफलता का मुख्य कारक बताया. उन्होंने यह विश्वास द‍िलाया कि डिजिटल युग में भी समूह अपनी गुणवत्ता और विश्वसनीय समाचार देने की परंपरा बनाए रखेगा. 

बेलरिंगिंग सेरेमनी के दौरान NSE के मैनेजिंग डायरेक्‍टर एंड सीईओ आशीष चौहान ने कहा कि किसी भी ऑर्गनाइजेशन को सर्वाइव करने, सस्‍टेन रहने के लिए 50 साल बहुत ही लंबा समय होता है. इंडिया टुडे गुप ने इन 50 सालों में मैग्‍जीन से टेलीविजन, फिर कई टीवी चैनल, बिजनेस चैनल और अब सोशल मीडिया, वेब तक का सफर पूरा किया है. 

उन्‍होंने इंडिया टुडे ग्रुप के चेयरमैन अरुण पुरी की तारीफ करते हुए कहा कि ईमानदारी और सच्‍ची पत्रकारिता इनके जीवन का हिस्‍सा रहा है. इन्‍होंने इन 50 सालों में बेमिसाल काम किया है. एनएसई के सीईओ ने कहा कि मैं इंडिया टुडे पढ़ते हुए ही बड़े हुए हैं और आज भी सोने पहले 'आजतक' जरूर देखते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    करियर राशिफल
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement