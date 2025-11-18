Gold-Silver Price Today: चांदी के दाम धड़ाम, सोना भी हुआ सस्ता, जानें कितने रुपये की आई गिरावट

सोना-चांदी की कीमतों में आज (मंगलवार), 18 नवंबर को फिर गिरावट देखने को मिली है. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार, सोमवार 17 नवंबर को 22 कैरेट सोने का रेट ₹112598 प्रति 10 ग्राम था, जो मंगलवार सुबह के समय ₹111171 तक पहुंच गया है.
वहीं, आज चांदी के भाव में भी काफी गिरावट आई है. बता दें, इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन द्वारा जारी किए गए दाम देश में सर्वमान्य हैं लेकिन इनकी कीमतों में जीएसटी शामिल नहीं होती है. गहने खरीदते समय सोने या चांदी के रेट टैक्स समेत होने की वजह से ज्यादा होते हैं.
Gold-Silver Price 18 November 2025: सोना-चांदी का लेटेस्ट रेट
मंगलवार को चांदी (999, प्रति 1 किलो) के भाव में 3 हजार 83 रुपये की गिरावट आई है.
|शुद्धता
|सोमवार शाम का रेट
|मंगलवार
सुबह का रेट
|कितना महंगा?
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|999 (24 कैरेट)
|122924
|121366
|₹1,558 सस्ता
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|995 (23 कैरेट)
|122432
|120880
|₹1,552 सस्ता
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|916 (22 कैरेट)
|112598
|111171
|₹1,427 सस्ता
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|750 (18 कैरेट)
|92193
|91025
|₹1,168 सस्ता
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|585 (14 कैरेट)
|71911
|70999
|₹912 सस्ता
|चांदी (प्रति 1 किलो)
|999
|154933
|151850
|₹3,083 सस्ती
जानें सोमवार के IBJA रेट (17 नवंबर 2025)
सोमवार को सोने का भाव (999 शुद्धता)
सुबह का रेट: ₹122714 प्रति 10 ग्राम
शाम का रेट: ₹122924 प्रति 10 ग्राम
सोमवार को चांदी का भाव (999 शुद्धता)
सुबह का रेट: ₹154130 प्रति किलो
शाम का रेट: ₹154933 प्रति किलो
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन की ओर से केंद्र सरकार द्वारा घोषित रेट शनिवार और रविवार के साथ-साथ केंद्र सरकार की छुट्टियों पर जारी नहीं किए जाते. इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की ओर से जारी कीमतों से अलग-अलग प्योरिटी के सोने के स्टैंडर्ड भाव की जानकारी मिलती है. ये सभी रेट टैक्स और मेकिंग चार्ज के पहले के हैं.