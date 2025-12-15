चांदी के भाव में भारी गिरावट, करीब 3000 रुपये सस्ती, सोने की बढ़ी कीमत, चेक करें आज का रेट

सोमवार, 15 दिसंबर 2025 को सोने के भाव में उछाल आया है. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार, आज 24 कैरेट सोना (प्रति 10 ग्राम) का रेट 1 लाख 33 हजार रुपये से अधिक है. वहीं, चांदी के भाव में 2 हजार 900 रुपये से ज्यादा की गिरावट आई है. शुक्रवार, 12 दिसंबर को 22 कैरेट सोना ₹1,32,710 प्रति 10 ग्राम था, जो आज सोमवार को ₹1,33,442 प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है.
बता दें, इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) की ओर से केंद्र सरकार द्वारा घोषित रेट शनिवार और रविवार के साथ-साथ केंद्र सरकार की छुट्टियों पर जारी नहीं किए जाते हैं.
आज चांदी (999, प्रति 1 किलो) के दाम में 2 हजार 958 रुपये की गिरावट आई है.
Gold-Silver Price 15 December 2025: सोना-चांदी का लेटेस्ट रेट
|शुद्धता
|शुक्रवार शाम का रेट
|सोमवार
सुबह का रेट
|कितना महंगा?
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|999 (24 कैरेट)
|132710
|133442
|₹732 महंगा
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|995 (23 कैरेट)
|132179
|132908
|₹729 महंगा
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|916 (22 कैरेट)
|121562
|122233
|₹671 महंगा
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|750 (18 कैरेट)
|99533
|100082
|₹549 महंगा
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|585 (14 कैरेट)
|77635
|78064
|₹429 महंगा
|चांदी (प्रति 1 किलो)
|999
|195180
|192222
|₹2958 सस्ती
शुक्रवार को सोने का भाव (999 शुद्धता)
सुबह का रेट: ₹130569 प्रति 10 ग्राम
शाम का रेट: ₹132710 प्रति 10 ग्राम
शुक्रवार को चांदी का भाव (999 शुद्धता)
सुबह का रेट: ₹192781 प्रति किलो
शाम का रेट: ₹195180 प्रति किलो
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) द्वारा जारी किए गए दाम देश में सर्वमान्य हैं लेकिन इनकी कीमतों में जीएसटी शामिल नहीं होती है. गहने खरीदते समय सोने या चांदी के रेट टैक्स समेत होने की वजह से अधिक होते हैं. बता दें इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की ओर से जारी कीमतों से अलग-अलग प्योरिटी के सोने के स्टैंडर्ड भाव की जानकारी मिलती है. ये सभी रेट टैक्स और मेकिंग चार्ज के पहले के हैं.