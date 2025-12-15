scorecardresearch
 
चांदी के भाव में भारी गिरावट, करीब 3000 रुपये सस्ती, सोने की बढ़ी कीमत, चेक करें आज का रेट

आज सोमवार, 15 दिसंबर को सोना महंगा हुआ है, जबकि चांदी के भाव शुक्रवार (12 दिसंबर) की तुलना कम हुए हैं. आज चांदी (999, प्रति 1 किलो) की कीमत में करीब 3 हजार रुपये की गिरावट आई है. आइए जानते हैं क्या है आज गोल्ड‑सिल्वर रेट?

गोल्ड के भाव बढ़े (Photo: AP)
गोल्ड के भाव बढ़े (Photo: AP)

सोमवार, 15 दिसंबर 2025 को सोने के भाव में उछाल आया है. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार, आज 24 कैरेट सोना (प्रति 10 ग्राम) का रेट 1 लाख 33 हजार रुपये से अधिक है. वहीं, चांदी के भाव में 2 हजार 900 रुपये से ज्यादा की गिरावट आई है.  शुक्रवार, 12 दिसंबर को 22 कैरेट सोना ₹1,32,710 प्रति 10 ग्राम था, जो आज सोमवार को ₹1,33,442 प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है.

बता दें, इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) की ओर से केंद्र सरकार द्वारा घोषित रेट शनिवार और रविवार के साथ-साथ केंद्र सरकार की छुट्टियों पर जारी नहीं किए जाते हैं.

आज चांदी (999, प्रति 1 किलो) के दाम में  2 हजार 958 रुपये की गिरावट आई है.

Gold-Silver Price 15 December 2025: सोना-चांदी का लेटेस्ट रेट

  शुद्धता शुक्रवार शाम का रेट सोमवार
सुबह का रेट		 कितना महंगा?
सोना (प्रति 10 ग्राम) 999 (24 कैरेट) 132710 133442 ₹732 महंगा
सोना (प्रति 10 ग्राम) 995 (23 कैरेट) 132179 132908 ₹729 महंगा
सोना (प्रति 10 ग्राम) 916 (22 कैरेट) 121562 122233 ₹671 महंगा
सोना (प्रति 10 ग्राम) 750 (18 कैरेट) 99533 100082 ₹549 महंगा
सोना (प्रति 10 ग्राम) 585 (14 कैरेट) 77635 78064 ₹429 महंगा
चांदी (प्रति 1 किलो) 999  195180 192222 ₹2958 सस्ती

शुक्रवार को सोने का भाव (999 शुद्धता)
सुबह का रेट: ₹130569 प्रति 10 ग्राम
शाम का रेट: ₹132710 प्रति 10 ग्राम

शुक्रवार को चांदी का भाव (999 शुद्धता)
सुबह का रेट: ₹192781 प्रति किलो
शाम का रेट: ₹195180 प्रति किलो

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) द्वारा जारी किए गए दाम देश में सर्वमान्य हैं लेकिन इनकी कीमतों में जीएसटी शामिल नहीं होती है. गहने खरीदते समय सोने या चांदी के रेट टैक्स समेत होने की वजह से अधिक होते हैं. बता दें इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की ओर से जारी कीमतों से अलग-अलग प्योरिटी के सोने के स्टैंडर्ड भाव की जानकारी मिलती है. ये सभी रेट टैक्स और मेकिंग चार्ज के पहले के हैं.

