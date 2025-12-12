scorecardresearch
 
Gold Price Today: सोने की कीमत 1 लाख 30 हजार के पार, चांदी के भाव में भी भारी उछाल, यहां चेक करें रेट

Gold-Silver Price Today: भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिला है. 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट सोने का रेट 1 लाख 30 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच गया है. आइए शुद्धता के आधार पर जानते हैं सोना और चांदी के रेट में कितने रुपये की बढ़ोतरी हुई है.

सोना-चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी
सोना-चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी

सोना-चांदी की कीमतों में उछाल थमने का नाम नहीं ले रहा है. 12 दिसंबर 2025 को भारतीय सर्राफा बाजार में 24 कैरेट 10 ग्राम शुद्ध सोने का रेट 1 लाख 30 हजार रुपये के पार पहुंच गया है. वहीं, 999 शुद्धता वाली चांदी की कीमत 1 लाख 92 हजार रुपये किलो से अधिक है.

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) की आधिकारिक वेबसाइट ibjarates.com के अनुसार, हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन आज (शुक्रवार), 12 दिसंबर को सुबह 995 शुद्धता वाले सोने का रेट 130046 रुपये प्रति 10 ग्राम जबकि 916 शुद्धता यानी 22 कैरेट सोने की कीमत 119601 रुपये प्रति 10 ग्राम रिकॉर्ड किया गया है.

12 दिसंबर 2025 को चांदी का रेट क्या है?
चांदी का भाव आज 192781 रुपये प्रति किलो है, जो बीते कारोबारी दिन यानी गुरुवार शाम को 188281 रुपये किलो था. बता दें कि इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की अधिकारिक वेबसाइट ibjarates.com पर सोमवार से शुक्रवार रोज सुबह और शाम गोल्ड और सिल्वर के रेट जारी किए जाते हैं. आइए जानते हैं आज कितना महंगा हुआ सोना-चांदी

10 December 2025 Gold-Silver Price: सोना-चांदी का रेट

  शुद्धता गुरुवार शाम का भाव शुक्रवार सुबह का भाव रेट में कितना बदलाव
सोना (प्रति 10 ग्राम) 999   (24 कैरेट) 128596 130569  1973 रुपये महंगा
सोना (प्रति 10 ग्राम) 995   (23 कैरेट) 128081 130046  1965 रुपये महंगा
सोना (प्रति 10 ग्राम) 916  (22 कैरेट)  117794 119601  1807 रुपये महंगा
सोना (प्रति 10 ग्राम) 750   (18 कैरेट) 96447 97927  1480 रुपये महंगा
सोना (प्रति 10 ग्राम) 585    (14 कैरेट) 75229 76383  1154 रुपये महंगा
चांदी (प्रति 1 किलो) 999      188281

192781

  4500 रुपये महंगी

इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन (Indian Bullion Jewelers Association) की ओर से जारी कीमतों से अलग-अलग प्योरिटी के सोने के स्टैंडर्ड भाव की जानकारी मिलती है. इसमें टैक्स, मेकिंग चार्ज एवं जीएसटी शामिल नहीं होता. ज्वैलरी खरीदने पर मेकिंग चार्ज अलग से देने होते हैं.

---- समाप्त ----
