Gold-Silver Price Today: सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट जारी, 22 कैरेट अब भी 1 लाख के पार, जानें आज का रेट

भारतीय सर्राफा बाजार में आज (18 सितंबर) सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के मुताबिक, आज 999 प्रतिशत शुद्धता वाला 24 कैरेट सोना 1 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के पार है. इसी तरह शुद्धता के आधार पर सोना और चांदी की कीमतों में कमी देखी गई है. आइये जानते हैं, आज के रेट.

सोने की कीमतों में गिरावट

999 शुद्धता वाला 24 कैरेट सोना आज 109264 रुपये प्रति 10 ग्राम बिक रहा है. वहीं 995 शुद्धता वाला सोना 108826 रुपये प्रति 10 ग्राम है, 916 शुद्धता वाले 22 कैरेट सोने की बात करें तो ये आज 100086 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव बिक रहा है, 750 शुद्धता वाले 18 कैरेट सोने की कीमत आज 81948 रुपये है और 585 शुद्धता वाले 14 कैरेट वाले सोने की कीमत आज 63919 रुपये है.

चांदी का आज का रेट

वहीं चांदी का भाव आज 125563 रुपये किलो है, जो बुधवार को 125756 रुपये थी. आपको बता दें ये इन कीमतों में जीएसटी एड नहीं होता और ज्वैलरी खरीदने पर आपको मेकिंग चार्ज भी अलग से देने होंगे.

सोना-चांदी आज कितने रुपये हुआ सस्ता?

शुद्धता बुधवार शाम के रेट गुरुवार सुबह का भाव कितने बदले रेट सोना (प्रति 10 ग्राम) 999 109733

109264 469 रुपये सस्ता सोना (प्रति 10 ग्राम) 995 109294

108826

468 रुपये सस्ता सोना (प्रति 10 ग्राम) 916 100515

100086

429 रुपये सस्ता सोना (प्रति 10 ग्राम) 750 82300 81948 352 रुपये सस्ता सोना (प्रति 10 ग्राम) 585 64194 63919 275 रुपये सस्ता चांदी (प्रति 10 ग्राम) 999 125756

125563 193

रुपये सस्ती

बता दें कि इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की अधिकारिक वेबसाइट ibjarates.com पर सोमवार से शुक्रवार रोज सुबह और शाम गोल्ड और सिल्वर के रेट जारी होते हैं.

---- समाप्त ----