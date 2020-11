अब सोशल मीडिया पर बायकॉट एमेजॉन अभियान, धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप 

तनिष्क के बाद अब ई-कॉमर्स कंपनी एमेजॉन की मुश्किल बढ़ती दिख रही है. कथित रूप से हिंदू धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए सोशल मीडिया पर बायकॉट एमेजॉन का अभियान कुछ लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है.

गौरतलब है कि 'ॐ' हिंदू धर्म के लिए एक पवित्र प्रतीक माना जाता है. सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं के मुताबिक Amzon पर ऐसे डोरमेट बिक रहे हैं जिन पर 'ॐ' छपा हुआ है. इसके अलावा एमेजॉन द्वारा हिंदू देवी-देवताओं के चित्र वाले इनरवियर बेचने का भी काफी तीखा विरोध हो रहा है.

क्या कहना है विरोध करने वालों का

ट्विटर पर एक यूजर पोस्टर लिखते हुए दिखते हैं जिसमें लिखा हुआ है, 'हिंदुत्व की अवमानना करने के लिए मैं एमेजॉन का बहिष्कार करता हूं.' इसमें उन्होंने कथित रूप से एमेजॉन पर बिकने वाले कुछ इनरवियर की तस्वीरें भी डाली हैं, जिनमें हिंदू देवी-देवताओं के चित्र बने हुए हैं.

समर्थन में भी आए लोग

कुछ लोग एमेजॉन के समर्थन में भी दिख रहे हैं. ऐसे ही एक यूजर लिखते हैं कि इसमें एमेजॉन की क्या गलती है, वह तो एक प्लेटफॉर्म है. इन सामान के विक्रेता का बायकॉट करना चाहिए.

What is Amazon's fault lol? They are just a medium where other people can sell their goods. Boycott the seller 🤦‍♂️