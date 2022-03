Russia-Ukraine War: Anand Mahindra का यूक्रेन की जनता को सलाम, बोले 'ब्रिटिश लोगों से पूछो सत्याग्रह की ताकत'

आनंद महिंद्रा का कहना है कि सत्याग्रह करने वालों पर विजय नहीं पाई जा सकती. ये बात उन्होंने यूक्रेन की जनता के रूस की सेना के प्रतिरोध करने को लेकर कही है. इसे लेकर उन्होनें एक वीडियो भी ट्वीट किया है.

ब्रिटिश लोगों से पूछो ‘सत्याग्रह’ ताकत

नेक्स्टा टीवी (Nexta TV) के एक वीडियो को शेयर करते हुए आनंद महिंद्रा ने ट्वीट (Anand Mahindra Tweet) किया कि जब एक सेना (Russian Army) को निहत्थे आम नागरिकों का सामना करना पड़ता है, तो वो उस हथियार का सामना कर रहे होते हैं जो किसी पॉवरफुल टैंक से भी ज्यादा ताकतवर होता है. ‘सत्याग्रह’ हमेशा ‘अविजित ताकत’ साबित हुई है, चाहें तो इस बारे में ब्रिटिश लोगों से पूछ लें...

When an army has to face unarmed civilians, they’re facing a weapon more powerful than tanks. Satyagraha will always prove an unconquerable force… Ask the British… https://t.co/2Xpk22b67w