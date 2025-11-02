'8 साल, 15 घंटे काम, लेकिन कंपनी ने नहीं सुनी...' अमेजन से छंटनी पर कर्मचारी ने बयां किया दर्द!

Amazon के एक पूर्व कर्मचारी ने रेडिट पर दर्द भरा पोस्‍ट लिखा है, जिसके बाद छंटनी को लेकर सोशल प्‍लेटफॉर्म पर बहस छिड़ गई. कर्मचारी ने बताया कि उसने कंपनी के लिए क्‍या कुछ नहीं किया, लेकिन उसने निकालाने में पलभर का भी समय नहीं लिया.

8 साल तक कंपनी में काम करने वाले इस कर्मचारी ने बताया कि पिछले छंटनी सर्किल में उन्हें अच्छे प्रदर्शन और संगठन के प्रति गहरी प्रतिबद्धता के बावजूद नौकरी से निकाल दिया गया. जबकि वे कंपनी में लातार अच्‍छे प्रदर्शन करते रहे. पूर्व कर्मी ने कहा कि वे लगातार टॉप रेटिंग में रहे, लगातार ग्रोथ की और यहां तक की अन्‍य टीमों और नए प्रोजेक्‍ट्स पर भी काम किया, लेकिन जब उन्‍हें एक अवसर मिला तो चीजें बदल गईं.

हर दिन 12 से 15 घंटे किया काम

कर्मचारी ने बताया कि उन्‍होंने एक नए प्रोजेक्‍ट पर काम शुरू किया और 8 से 10 घंटे के बजाय हर दिन 12 से 15 घंटे सप्‍ताह के साथ काम किया, ताकि वे एक 'क्रांतिकारी उत्‍पाद' बा सकें. शुरुआती उत्‍साह के बावजूद, तकनीी और रणनीतिक जटिलताओं के कारण प्रोजेक्‍ट को संर्घर्ष से गुजरना पड़ा. लेकिन सभी ने जमीन हिलते हुए देखा, नेतृत्‍व को नहीं.

लगभग तीन साल की कड़ी मेहनत, बढ़ते दबाव और उत्पाद में बढ़ती कमियों के बाद, छंटनी का दौर शुरू हो गया और नौकरी से निकाल दिया गया. यूजर्स ने कहा कि अमेजन अपने कर्मचारियों से स्टार्ट-अप स्तर की मेहनत की उम्मीद तो करता है, लेकिन बदले में कंपनी स्टार्ट-अप स्तर का लाभ नहीं देती.

अपने लिए करें मेहनत

जब चीजें ठीक चल रही थीं, तो कोई फायदा नहीं था. लेकिन जब चीजें बिगड़ीं, तो नुकसान छंटनी के रूप में हुआ. उन्होंने आगे कहा कि अमेजन एक स्टार्टअप की तरह काम करता है, बिना किसी समानुपातिक इनाम के. उन्होंने सलाह दी कि अगर आप स्टार्टअप स्तर का जोखिम उठाना चाहते हैं, तो अपने स्टार्टअप के लिए उठाएं किसी और के लिए नहीं.

वायरल हुई पोस्‍ट

यह कहानी अपन सोशल प्‍लेटफॉर्म रेडिट पर वायरल हो रही है, क्योंकि वैश्विक स्तर पर तकनीकी कर्मचारी, नौकरी की असुरक्षा, बढ़ती अपेक्षाओं और एआई जैसी चुनौतियों से जूझ रहे हैं. इस पोस्‍ट पर एक यूजर्स के अलग-अल रिएक्‍शन आ रहे हैं.

