scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

सीवान में भी शुरू हुआ बुलडोजर एक्शन, तोड़े गए अवैध दुकान और निर्माण

सीवान में रविवार को प्रशासन ने बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाकर गोपालगंज मोड़ से बबुनिया मोड़ तक सड़क किनारे बने अवैध ढांचों पर बुलडोज़र चलाया. एसडीओ आशुतोष कुमार गुप्ता के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई में कई दुकानों और ठेलों को हटाया गया. अधिकारियों ने बताया कि यह अभियान डीएम के निर्देश पर चल रहा है और शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने की प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी.

Advertisement
X
सीवान में सड़क से हटाया गया अतिक्रमण (Photo: Screengrab)
सीवान में सड़क से हटाया गया अतिक्रमण (Photo: Screengrab)

बिहार के सीवान में भी अब बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है. जिले में रविवार को प्रशासन ने बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया, जिसमें सड़क किनारे बनाए गए दर्जनों अवैध निर्माणों पर बुलडोज़र चलाया गया. 

यह कार्रवाई सुबह 11 बजे गोपालगंज मोड़ से शुरू हुई और धीरे-धीरे आगे बढ़ते हुए बबुनिया मोड़ तक पहुंची. अभियान के दौरान सड़क किनारे दुकानों और ठेलों द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाया गया, जिससे दोनों ओर भारी भीड़ जमा हो गई.

बबुनिया मोड़ तक चला बुलडोज़र

सम्बंधित ख़बरें

jewellery shop loot in siwan
बिहारः सीवान में कट्टा लहराते दिनदहाड़े लूटे थे लाखों के गहने, 6 आरोपी गिरफ्तार 
Bihar police crackdown after daylight robbery in Siwan
बिहार में कानून व्यवस्था पर सवाल, सीवान में दिनदहाड़े डकैती ने बढ़ाई चिंता 
open looting and gunfire in siwan raises questions on law and order in bihar
सीवान में खुलेआम लूटपाट और फायरिंग, सरकार का दावा सच्चाई से दूर 
Looting incident raises questions on law and order in Bihar
सीवान में लूटपाट की वारदात, सरकार की कानून व्यवस्था पर उठे सवाल 
Crime and law enforcement challenges in Bihar after NDA returns to power
सीवान में दिनदहाड़े ज्वेलरी शॉप लूट की घटना, कानून व्यवस्था पर उठे सवाल 

कार्रवाई का नेतृत्व सदर एसडीओ आशुतोष कुमार गुप्ता ने किया. उनके साथ नगर परिषद, पुलिस बल, अंचल कर्मी और जेसीबी मशीनें तैनात थीं. टीम ने सुबह से ही क्षेत्र का मुआयना किया और चिन्हित अतिक्रमण को तोड़ने का निर्देश दिया. कई दुकानदारों ने पहले से अपना सामान हटाना शुरू कर दिया था, जबकि जिन लोगों ने अतिक्रमण हटाने में सहयोग नहीं किया, उनके ढांचों को बुलडोज़र से ध्वस्त किया गया.

सड़क किनारे अवैध दुकानों पर कार्रवाई

स्थानीय लोगों के अनुसार, सालों से सड़क किनारे अवैध कब्जों के कारण यातायात बाधित होता था. दुकानों के बाहर बढ़े हुए शेड, ठेले और प्लेटफॉर्म के कारण सड़क काफी संकरी हो गई थी. कई बार दुर्घटनाएं भी हुईं, जिसके बाद प्रशासन पर कार्रवाई का दबाव बढ़ गया था.

Advertisement

अभियान आगे भी जारी रहेगा: एसडीओ

एसडीओ आशुतोष कुमार गुप्ता ने कहा कि यह अभियान डीएम के निर्देश पर चलाया जा रहा है और इसका उद्देश्य शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाना है ताकि लोगों को सुचारू यातायात और बेहतर सुविधा मिल सके.

उन्होंने कहा, 'सरकार चाहती है कि लोगों को आने-जाने में कठिनाई न हो, सड़कें सभी की हैं, इसलिए अतिक्रमण पर कोई रियायत नहीं दी जाएगी. यह अभियान आगे भी जारी रहेगा.”

अभियान के दौरान प्रशासन ने लोगों को चेतावनी भी दी कि यदि दोबारा अतिक्रमण किया गया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी. नगर परिषद ने जागरूकता अभियान चलाने और वैकल्पिक दुकानों के लिए क्षेत्र चिह्नित करने की भी बात कही है.

 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement