सीवान में भी शुरू हुआ बुलडोजर एक्शन, तोड़े गए अवैध दुकान और निर्माण

बिहार के सीवान में भी अब बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है. जिले में रविवार को प्रशासन ने बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया, जिसमें सड़क किनारे बनाए गए दर्जनों अवैध निर्माणों पर बुलडोज़र चलाया गया.

यह कार्रवाई सुबह 11 बजे गोपालगंज मोड़ से शुरू हुई और धीरे-धीरे आगे बढ़ते हुए बबुनिया मोड़ तक पहुंची. अभियान के दौरान सड़क किनारे दुकानों और ठेलों द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाया गया, जिससे दोनों ओर भारी भीड़ जमा हो गई.

बबुनिया मोड़ तक चला बुलडोज़र

कार्रवाई का नेतृत्व सदर एसडीओ आशुतोष कुमार गुप्ता ने किया. उनके साथ नगर परिषद, पुलिस बल, अंचल कर्मी और जेसीबी मशीनें तैनात थीं. टीम ने सुबह से ही क्षेत्र का मुआयना किया और चिन्हित अतिक्रमण को तोड़ने का निर्देश दिया. कई दुकानदारों ने पहले से अपना सामान हटाना शुरू कर दिया था, जबकि जिन लोगों ने अतिक्रमण हटाने में सहयोग नहीं किया, उनके ढांचों को बुलडोज़र से ध्वस्त किया गया.

सड़क किनारे अवैध दुकानों पर कार्रवाई

स्थानीय लोगों के अनुसार, सालों से सड़क किनारे अवैध कब्जों के कारण यातायात बाधित होता था. दुकानों के बाहर बढ़े हुए शेड, ठेले और प्लेटफॉर्म के कारण सड़क काफी संकरी हो गई थी. कई बार दुर्घटनाएं भी हुईं, जिसके बाद प्रशासन पर कार्रवाई का दबाव बढ़ गया था.

अभियान आगे भी जारी रहेगा: एसडीओ

एसडीओ आशुतोष कुमार गुप्ता ने कहा कि यह अभियान डीएम के निर्देश पर चलाया जा रहा है और इसका उद्देश्य शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाना है ताकि लोगों को सुचारू यातायात और बेहतर सुविधा मिल सके.

उन्होंने कहा, 'सरकार चाहती है कि लोगों को आने-जाने में कठिनाई न हो, सड़कें सभी की हैं, इसलिए अतिक्रमण पर कोई रियायत नहीं दी जाएगी. यह अभियान आगे भी जारी रहेगा.”

अभियान के दौरान प्रशासन ने लोगों को चेतावनी भी दी कि यदि दोबारा अतिक्रमण किया गया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी. नगर परिषद ने जागरूकता अभियान चलाने और वैकल्पिक दुकानों के लिए क्षेत्र चिह्नित करने की भी बात कही है.

