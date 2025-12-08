'बिहार में चंगेज खान की सरकार', बुलडोजर कार्रवाई पर भड़के पप्पू यादव

बिहार के बेगूसराय में बुलडोजर कार्रवाई में टूटे घर के पीड़ित परिवारों से पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव मिलने पहुंचे. उन्होंने बिहार सरकार की कार्रवाई पर तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि बिहार सरकार चंगेज खान की सरकार बन गई है. यह किसके आदेश पर कार्रवाई की जा रही है? कोर्ट का भी ऑर्डर नहीं है और बिना बताए गरीबों के घर तोड़े जा रहे हैं.

बिहार में गरीबों को रहने का अधिकार नहीं: पप्पू यादव

उन्होंने कहा, लोग कर्ज लेकर घर बनाए थे और अब एक सप्ताह से भीषण ठंड में सड़क पर रहने को मजबूर हैं. लगभग 1500 घरों को तोड़े जाने की बात सामने आई है.

पप्पू यादव ने कहा कि हमने इस मामले को सदन में उठाया है और सरकार के मंत्री से बात भी की है. हमारी मांग है कि पहले इन लोगों को बसाने की व्यवस्था की जाए, उसके बाद ही किसी तरह की कार्रवाई की जाए. उन्होंने सवाल उठाया कि क्या बिहार में गरीब लोगों को रहने का अधिकार नहीं है? यहं इंस्पेक्टर राज चल रहा है.

उन्होंने कहा, 'आम लोगों का 'अच्छा दिन' नहीं आया, ना चप्पल वाले को जमीन पर रहने दिया जा रहा है, ना हवा में, इंडिगो मामले में एक-एक लाख का टिकट लिया जा रहा है.

बंधक बन गई बिहार सरकार: पप्पू यादव

विश्व गुरु बनने की बात करने वाली सरकार गरीबों को झोपड़ी में रहने से भी रोक रही है. उन्होंने कहा कि बिहार की सरकार तीन-चार लोगों के हाथों बंधक बनी हुई है. इतना बड़ा जुल्म जलियांवाला बाग में भी नहीं हुआ था.

पप्पू यादव ने कहा कि इसमें विपक्ष की भी असफलता है, अगर विपक्ष के लोग एक मुट्ठी चावल भी लेकर पीड़ितों के पास आते, तो कुछ राहत मिलती. उन्होंने सरकार से मांग की कि ठंड के मौसम में इस कार्रवाई को तुरंत रोका जाए और पहले लोगों को बसाया जाए, उसके बाद ही कोई कार्रवाई की जाए.

