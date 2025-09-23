scorecardresearch
 

CM नीतीश कुमार को पहली बार आने में लगे थे 8 घंटे, अब... बेतिया में बोले सम्राट चौधरी

बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बेतिया में कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन में कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार का विकास तेज हुआ है. उन्होंने लालू परिवार पर हमला बोलते हुए कहा कि पिछले 15 साल में लालू ने राज्य को बर्बाद किया. सम्राट ने कार्यकर्ताओं से चुनावी अभियान तेज करने और जनता तक विकास की उपलब्धियां पहुंचाने का आह्वान किया.

लालू परिवार पर भी हमला किया.(Photo: Abhishek Pandey/ITG)
बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को बेतिया में आयोजित कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन में उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने बिहार के विकास की प्रगति का उदाहरण देते हुए कहा कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहली बार यात्रा पर निकले थे, तब पटना से बाल्मीकिनगर पहुंचने में उन्हें आठ घंटे लगते थे, लेकिन अब केवल चार घंटे में यात्रा पूरी हो रही है. उप मुख्यमंत्री ने इसे बिहार के विकास की रफ्तार का प्रतीक बताया.

सम्राट चौधरी ने लालू परिवार पर भी हमला किया. उन्होंने कहा कि बिहार में वर्तमान में दो तरह की धाराएं चल रही हैं, एक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ और दूसरी लालू प्रसाद यादव व राहुल गांधी के साथ. उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 15 वर्षों में लालू प्रसाद यादव ने राज्य को लूटकर बर्बादी की ओर धकेला. लोग इस इलाके को डाकुओं के लिए जानते थे, जबकि असली नुकसान लालू परिवार ने किया.

यह भी पढ़ें: '1995 के गैंगवार के बाद लालू यादव ने मेरे परिवार के 22 लोगों को जेल में डाल दिया...', प्रशांत किशोर के आरोपों पर बोले सम्राट चौधरी

उप मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे चुनावी अभियान को और तेज करें. उन्होंने कहा कि अगले दो महीनों में चुनाव की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और संभावना है कि अगले दस दिनों के भीतर इसकी औपचारिक घोषणा भी हो सकती है. उन्होंने जोर देकर कहा कि सभी कार्यकर्ता मिलकर जनता के बीच जाकर विकास की उपलब्धियों और वर्तमान सरकार की नीतियों को लोगों तक पहुंचाएं. 

सम्राट चौधरी

सम्राट चौधरी का यह भाषण बिहार में आगामी चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति और संदेश को स्पष्ट करता है, जिसमें विकास, सुरक्षा और विपक्ष की नीतियों पर आलोचना प्रमुख विषय रहे.

