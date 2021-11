Vehicle Scrappage Policy: प्रदूषण से मिलेगी मुक्ति, अब Maruti नोएडा कबाड़ बनाएगी पुरानी गाड़ियां

देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया (Maruti Suzuki India) ने टोयोटा सुशो (Toyota Tsusho) के साथ मिलकर अपना पहला व्हीकल स्क्रैप सेंटर (Vehicle Scrap Centre) खोला है. ये सेंटर सरकार की हाल में घोषित व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी के हिसाब से बनाया गया है.

हर महीने कबाड़ होंगी 2000 गाड़ियां

इस स्क्रैप सेंटर का ऑपरेशन Maruti Suziki Toyotsu India Pvt. Ltd. संभालेगी. केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इसका मंगलवार को उद्घाटन किया. उन्होंने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी.

Congratulations to Maruti Suzuki Toyotsu India Pvt Ltd for setting up their first state-of-the-art vehicle scrapping and recycling centre using environment friendly best practices with local equipment and global expertise.@Maruti_Corp pic.twitter.com/apiPSws2jc