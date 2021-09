दुबई में दिखेगा Tata Safari के Gold Edition का जलवा, IPL 2021 में होगी शोकेस

देश की टॉप ऑटोमोबाइल कंपनी में से एक Tata Motors ने अपनी फ्लैगशिप एसयूवी Tata Safari का Gold Edition शुक्रवार को लॉन्च कर दिया. ये एडिशन विशेष तौर पर फेस्टिव सीजन को ध्यान में रखकर लाया गया है. कंपनी इसे दुबई में होने वाले IPL 2021 में पहली बार शोकेस करेगी. जानें इसके फीचर्स और कीमत...

‘सिटी ऑफ गोल्ड’ में दिखेगी गोल्डन Tata Safari

इस बार इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2021) के मैच ‘सिटी ऑफ गोल्ड’ के नाम से जाने वाले शहर दुबई में होने जा रहे हैं. दुबई में ये इवेंट 19 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच होगा. Tata Motors ने अपने आधिकारिक बयान में कहा है कि वह अपनी गोल्डन Tata Safari का डेब्यू इसी इवेंट में करेगी. कंपनी ने इस गोल्ड एडिशन को ब्लैक और व्हाइट कलर में उतारा है.

Tata Safari गोल्ड एडिशन के कलर

Tata Safari के Gold Edition के दो कलर ‘White Gold’ और ‘Black Gold' होंगे. सफेद रंग वाले गोल्ड एडिशन में ब्लैक और व्हाइट कलर का अनोखा कॉम्बिनेशन है. इसकी सनरूफ को काला रंग दिया गया है जो डुअल टोन लुक देती है. वहीं इसके बंपर, हेडलैंप, हैंडल्स और साइड मिरर के साथ साइडबार पर गोल्डन रंग का टच दिया गया है.

काले रंग वाले गोल्ड एडिशन को कॉफी बीन के डार्क रंग से इंस्पायर होकर क्रिएट किया गया है. इसमें एक्सटीरियर पर गोल्डन टच दिया गया है. वहीं इंटीरियर पर भी गोल्डन डुअल टोन का कॉम्बिनेशन बनाया गया है.

Gold Edition का इंटीरियर

Tata Safari के Gold Edition के इंटीरियर में गोल्डन हाइलाइट दी गई है. इसमें स्टीयरिंग व्हील पर Tata के लोगो, डैश बोर्ड पर एसी वेंट्स और पहली और दूसरी लाइन में इनसाइड हैंडल्स को गोल्डन कलर से सजाया गया है. वहीं कार के डैशबोर्ड को सफेद और काले रंग के मार्बल फिनिश से अपग्रेड किया गया है. वहीं डैश बोर्ड पर स्पीड कंसोल को गोल्डन लाइन से सजाया गया है. कंपनी ने इस कार का एक टीजर भी ट्विटर पर रिलीज किया है.

Experience the feeling of being in an oasis in the middle of the desert. Coming soon only at VIVO IPL 2021, UAE.

.

.#VIVOIPL2021 pic.twitter.com/kqhJLzUCdF