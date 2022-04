Alia Bhatt-Ranbir Kapoor Wedding: थमी रफ्तार, रणबीर-आलिया की शादी से सड़क पर भीषण जाम

बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर और आलिया भट्ट आज सात जन्मों के बंधन बंध गए. शादी में गेस्ट की लिस्ट भले छोटी हो, लेकिन हाई-सिक्योरिटी होने की वजह से कुछ इलाकों में भारी जाम देखने को मिल रहा है.

Ola की सर्विस पर असर

कैब एग्रीगेटर Ola ने ट्विटर पर जानकारी दी है कि बांद्रा के आसपास की ट्रिप में सामान्य से ज्यादा समय लग रहा है. हालांकि इसके साथ कंपनी के आधिकारिक ट्विटर पर एक हंसने वाला इमोजी और साथ में #BigBollywoodWedding भी लिखा है.

Trips around Bandra are taking longer than usual 🤭 #BigBollywoodWedding