MG Hector : हाईटेक फीचर्स...ADAS की सेफ़्टी! 2 लाख रुपये कम दाम में नई हेक्टर लॉन्च, कीमत है इतनी

MG Hector Facelift Launch Price: एमजी मोटर इंडिया ने भारतीय बाजार में अपने व्हीकल पोर्टफोलियो को अपडेट करते हुए अपने मशहूर एसयूवी MG Hector के नए मिड-साइकिल फेसलिफ्ट मॉडल को लॉन्च किया है. नई एमजी हेक्टर फेसलिफ्ट न सिर्फ डिजाइन और फीचर्स में बेहतर है, बल्कि अपने प्राइसिंग से भी लोगों को हैरान किया है. कंपनी ने इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 11.99 लाख रुपये रखी है, जो इंट्रोडक्टरी प्राइस के तौर पर पुराने मॉडल से करीब 2 लाख रुपये कम है. पिछले मॉडल की शुरुआती कीमत 14 लाख रुपये थी.

बता दें कि, एमजी मोटर्स ने तकरीबन 6 साल पहले 2019 में अपने एमजी हेक्टर एसयूवी के साथ ही भारतीय बाजार में एंट्री की थी. उस वक्त कंपनी ने इस एसयूवी को कनेक्टेड एसयूवी के तौर पर पेश किया था. ये एमजी की ऐसी कार थी, जो इंटरनेट इनसाइड टैगलाइन के साथ मार्केट की जाती रही है. अब कंपनी ने इसके फेसलिफ्ट मॉडल में काफी कुछ नया देने की कोशिश की है.

एमजी हेक्टर फेसलिफ्ट कुल 6 वेरिएंट्स में पेश की गई है. Photo: Screengrab

कैसी है नई MG Hector

नई हेक्टर फेसलिफ्ट का साइज पहले जैसा ही रखा गया है, लेकिन इसके फ्रंट लुक में साफ बदलाव नजर आता है. बड़ी ग्रिल का आकार भले ही पहले जैसा हो, लेकिन अब इसमें डायमंड पैटर्न की जगह हनीकॉम्ब डिजाइन दिया गया है. इसके साथ ही नीचे मौजूद एयर डैम को भी नया लुक दिया गया है. अलॉय व्हील्स को भी रीडिजाइन किया गया है. हालांकि लाइटिंग सेटअप में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है, और इसमें पहले की तरह स्प्लिट हेडलैंप डिजाइन और एलईडी लाइट स्ट्रिप से जुड़े टेललैंप्स मिलते हैं.

इंजन ऑप्शंस

इंजन के मामले में नई हेक्टर और हेक्टर प्लस में वही पावरट्रेन दिए गए हैं जो मौजूदा मॉडल में उपलब्ध थे. पेट्रोल वेरिएंट में 1.5 लीटर का चार सिलेंडर टर्बो इंजन मिलता है, जो 143 बीएचपी की पावर और 250 न्यूटर मीटर का टॉर्क जनरेट करता है. इसे 6-स्पीड मैनुअल और सीवीटी गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है. वहीं डीजल वेरिएंट में 2.0 लीटर इंजन दिया गया है, जो 170 बीएचपी की पावर और 350 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है, और यह सिर्फ मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आता है.

MG Hector के केबिन में 14 इंच का वर्टिकल इंफोटेंमेंट सिस्टम दिया गया है. Photo: Screengrab

इंटीरियर और फीचर्स

केबिन के अंदर हेक्टर फेसलिफ्ट को बड़ा अपडेट मिला है. इसमें नया डुअल-टोन अर्बन टैन इंटीरियर दिया गया है. इसके अलावा 14 इंच का नया टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जिसमें i-Swipe जेस्चर कंट्रोल तकनीक दी गई है. दो उंगलियों के जेस्चर से एचवीएसी कंट्रोल और तीन उंगलियों के जेस्चर से म्यूजिक ट्रैक और वॉल्यूम कंट्रोल किया जा सकता है.

इसके अलावा डिजिटल ऑटो की (Key), प्रॉक्सिमिटी लॉक और अनलॉक, पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स, हॉरिजॉन्टल एसी वेंट्स और इंफिनिटी बाय हार्मन साउंड सिस्टम जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं. इंफोटेनमेंट सिस्टम में वीआरएएम मॉड्यूल भी है, जिसे 10GB तक एक्सपैंड किया जा सकता है.

MG Hector की बुकिंग आज से शुरू कर दी गई है. Photo: Screengrab

वेरिएंट्स और सीटिंग कॉन्फिगरेशन

नई एमजी हेक्टर फेसलिफ्ट कुल छह वेरिएंट्स में पेश की गई है. इनमें चार 5-सीटर वेरिएंट्स स्टाइल, सिलेक्ट प्रो, स्मार्ट और स्मार्ट प्रो शामिल हैं. वहीं दो 7-सीटर वेरिएंट्स सैवी प्रो और शार्प प्रो दिए गए हैं. ये सभी 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल एमटी और सीवीटी ऑप्शंस में उपलब्ध हैं, जो 141 बीएचपी की पावर और 250 Nm का टॉर्क जनरेट करते हैं. डीजल वेरिएंट से जुड़ी बाकी जानकारियां कंपनी बाद में साझा करेगी.

सेफ्टी और वारंटी पैकेज

सुरक्षा के लिहाज से भी एमजी हेक्टर फेसलिफ्ट को और मजबूत बनाया गया है. इसमें लेवल-2 एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिटस्म (ADAS), 6 एयरबैग्स और 360 डिग्री कैमरा जैसे एडवांस सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं. इसके साथ ही कंपनी 3-3-3 वारंटी पैकेज भी ऑफर कर रही है, जो ग्राहकों के लिए इसे और ज्यादा आकर्षक बनाता है. इसमें 3 साल की अनलिमिटेड किलोमीटर वारंटी, 3 साल तक रोड साइड असिस्टेंस और 3 लेबर फ्री सर्विस शामिल है.

