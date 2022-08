इतनी कम हो सकती है New Alto की कीमत, बस अब चंद दिन का इंतजार

मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) इस महीने अपनी बेस्ट सेलिंग कार ऑल्टो (Alto) को नए अंदाज में उतारने वाली है. 18 अगस्त को कंपनी Next Generation Alto को लॉन्च करेगी. कंपनी ने नई ऑल्टो (New Alto) में कई सारे बदलाव किए हैं. मारुति की एंट्री-लेवल हैचबैक कार कंपनी की सबसे पॉपुलर कारों में से एक है. मारुति सुजुकी ने हाल ही में ग्रैंड विटारा (Grand Vitara) और नई ब्रेजा (New Brezza) को मार्केट में उतारा है. अब कंपनी नई ऑल्टो लेकर आ रही है.

कितनी होगी कीमत

मारुति ने नई ऑल्टो की कीमतों का अभी ऐलान नहीं किया है. हालांकि, माना जा रहा है कि इसकी कीमत पुरानी ऑल्टो से अधिक होगी. मौजूदा ऑल्टो की कीमत 3.39 लाख रुपये से शुरू (एक्स शो रूम) होती है. ऐसे में नई ऑल्टो की कीमत 4 लाख रुपये से ज्यादा से शुरू हो सकती है.

नेक्स्ट जेनरेशन ऑल्टो 2022 को मारुति सुजुकी के लाइटवेट HEARTECT प्लेटफॉर्म पर डिवेलप किया गया है. S-Presso, Wagon R और Celerio जैसी पॉपुलर हैचबैक कारें इस प्लेटफॉर्म पर तैयार हुई हैं. मौजूदा ऑल्टो के मुकाबले नई ऑल्टो में अधिक स्पेस मिलेगा.

फ्रंट लुक होगा शानदार

नई ऑल्टो का फ्रंट शानदार होगा. कंपनी इसके फ्रंट में बड़ी ग्रील दे सकती है. साथ ही इसमें नया हेडलैंप और बंपर देखने को मिलेगा. नई ऑल्टो का रियर प्रोफाइल भी शानदार होगा. बेहतर टेललाइट्स के साथ नई रूफलाइन भी आने वाली ऑल्टो में देखने को मिल सकती है. नई ऑल्टो में लेटेस्ट फीचर्स की बात करें, तो इसमें नया डैशबोर्ड, एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कार प्ले सपोर्ट, कीलेस एंट्री और पुश बटन स्टार्ट-स्टॉप बटन होगा.

इस इंजन के साथ आएगी नई ऑल्टो

नई ऑल्टो की इंजन की बात करें, तो इसमें 796cc के 3 सिलिंडर पेट्रोल इंजन के साथ ही 1.0 लीटर K10C डुअलजेट पेट्रोल इंजन देखने को मिलेगा. इसके अलावा Alto पहले से मौजूद 796 सीसी पेट्रोल यूनिट के साथ आ सकती है. नई ऑल्टो मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ आएगी.

नई ऑल्टो के इंटीरियर में एक अपडेटेड इंस्ट्रूमेंट कंसोल, एक टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल जैसे फीचर्स देखने को मिल सकते हैं. मारुति ने Next Generation Alto के दरवाजों में फ्लैप टाइप के हैंडल दिए हैं. साथ ही ये पॉवर-ऑपरेटेड ब्लैक ओआरवीएम (Black ORVMs) के साथ आएगी.