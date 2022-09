60 रुपये में करें ये काम, वर्ना लगेगा 10000 जुर्माना, दिल्ली पुलिस का ये मैसेज मत करें इग्नोर

अगर आप दिल्ली की सड़कों पर अपने वाहन से फर्राटे भरते हैं, तो फिर ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस लोगों से पूछ रही है कि 60 रुपये खर्च करेंगे या 10,000 रुपये भरेंगे या फिर अपने फेफड़े खराब करना चाहेंगे. दरअसल, ये सवाल सोशल मीडिया पर पुलिस पॉल्यूशन सर्टिफिकेट की अहमियत समझाने और लोगों को इसे बनवाने के लिए प्रेरित करने के लिए पूछ रही है.

लोगों से पूछा ये बड़ा सवाल

सबसे पहले बात कर लेते हैं दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के द्वारा किए गए ट्वीट की. तो 26 सितंबर को यह ट्वीट किया गया है, जिसमें सबसे ऊपर पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनावाने का खर्च बताया गया है. इसकी कीमत 60 रुपये से 100 रुपये के बीच होती है. इसके बाद ट्रैफिक पुलिस ने पीयूसीसी (PUCC) ना होने पर 10,000 रुपये के चालान का जिक्र किया है. जबकि तीसरे नंबर पर फेफड़ों की बीमारी (Lungs Disease) लिखा गया है. इसके साथ ही पुलिस ने आगे लिखते हुए पूछा है, 'आप क्या पे करना चाहते हैं.'

Check the price list!



▪️Pollution Check: Rs. 60 to 100.

▪️PUCC Challan: Rs. 10000

▪️Lungs disease



How do you want to pay?#DilliMaangePure pic.twitter.com/ek9GlzX9DK