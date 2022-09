दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की अब हर कार पर नजर, मत करें ये गलती, वर्ना...

अगर आप दिल्ली (Delhi) में रहते हैं और अपने वाहन से सफर करते हैं. तो फिर ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है या कहें आपको अलर्ट करने वाली है. दरअसल, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस (Delhi Traffic Police) ने वाहन चालकों के लिए नई एडवाइजरी (Advisory) जारी की है. इसमें पुलिस ने लोगों से कहा है कि गाड़ी चलाते समय उसमें बैठे हर व्यक्ति को सीट बेल्ट (Seat Belt) पहनना जरूरी है. फिर चाहे आप आगे की सीट पर बैठे हों या फिर पिछली सीट पर. इसके साथ ही अन्य कई दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं.

नई एडवाइजरी में ये निर्देश

ट्रैफिक पुलिस (Traffic Police) की ओर से जारी एडवाइजरी को नजरअंदाज आपको भारी पड़ सकता है. दिल्ली पुलिस के ट्विटर (Twitter) हैंडल पर ट्रैफिक पुलिस की इस एडवाइजरी को पोस्ट किया गया है. इसमें लिखा गया है, 'गाड़ी तेज मत चलाओ, अपनी सीट बेल्ट पहने रहो. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप गाड़ी में कहां बैठे हैं. आगे या पीछे कहीं भी बैठें, सीट बेल्ट बांध लें. हर बार अपनी कमर कस लें!' ये एडवाइजरी ऐसे वाहन चालकों के लिए एक चेतावनी है, जो यातायात नियमों (Traffic Rules) को तोड़कर सड़कों पर फर्राटे भरते हैं.

Don’t go fast. Fasten your seatbelt.

Doesn't matter where you are sitting, front seats or back seats.

Wear seatbelts.

Buckle up every single time!#RoadSafety#DelhiPoliceCares pic.twitter.com/zQMUORyDhq