गीतों और कहानियों से बुनी माला... शिमला की वादियों में बिखरा अभिनेता देवानंद का जादू

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला का ऐतिहासिक गेयटी थिएटर, वादियों की एक सर्द शाम और सदाबहार अभिनेता रहे देवानंद की 102वीं जयंती. इन तीनों के सम्मिलन से जादू पैदा हुआ उसे शब्दों में बयां कर पाना कुछ मुश्किल ही है, क्योंकि ये अहसास हर उस दर्शक और श्रोता की निजी पूंजी बनकर उनके भीतर समा गया जो इस शाम का गवाह बना.

देवानंद की अनकही कहनियां

इस खास मौके पर एक भावपूर्ण और मनमोहक कार्यक्रम ने दर्शकों को हिंदी सिनेमा के सुनहरे दौर में समेट लिया. थ्री आर्ट्स क्लब और कात्यायनी की संयुक्त प्रस्तुति 'देव आनंद' ने न केवल उनके जीवन की अनकही कहानियां बयां कीं, बल्कि उनके अमर गीतों के जरिये एक जादुई माहौल रच दिया. यह कार्यक्रम न सिर्फ एक स्मृति-समारोह था, बल्कि देव आनंद के दर्शन, उनके रोमांटिक अंदाज और सिनेमाई विरासत को जीवंत करने का एक अनुपम प्रयास साबित हुआ. यह आयोजन 26 सितंबर को अभिनेता देवानंद की 102वीं जयंती के मौके पर हुआ.

नाटकीय शैली में प्रस्तुति

थ्री आर्ट्स क्लब और कात्यायनी की संयुक्त प्रस्तुति में लेखक-निर्देशक-अभिनेत्री (अभिनेता देवानंद की भांजी) सोहेला कपूर ने श्रोताओं को हिन्दी सिनेमा के सुनहरे दौर में पहुंचा दिया. सोहेला की अंग्रेज़ी में लिखी कहानी का हिंदी रूपातंरण करते हुए अभिनेता निधिकांत पांडेय ने भावपूर्ण तरीके से ढाला और इसे अपने अभिनय से नाटकीय शैली में प्रस्तुत भी किया.

दिलचस्प अंदाज में किस्सों में पिरोए गए जीवन प्रसंग

वो कभी सवाल पूछते तो कभी देव आनंद के दार्शनिक और कलाकार के रूप को जीवंत करते. इस तरह देव आनंद के जीवन और उनकी सिनेमाई यात्रा से जुड़े रोचक प्रसंगों को बड़े दिलचस्प अंदाज़ में पिरोया गया. नाटकीय कहानी के बीच-बीच में देव आनंद के अमर गीतों को पेश किया उनके हमनाम गायक देवानंद झा ने जिससे दर्शक झूम उठे. गेयटी थिएटर में देवानंद झा के साथ कभी लोग गुनगुनाते तो कभी मस्ती भरे गानों पर झूम उठते थे.

कहानी और संगीत का अद्भुत संगम

कार्यक्रम की शुरुआत दिग्गज देव आनंद के लिए, ऐतिहासिक गेयटी थिएटर में केक काटकर की गई. उसके बाद, रिटायर्ड आईएएस अधिकारी श्रीनिवास जोशी को विशेष तौर पर सम्मानित किया गया, जिन्होंने अपनी थिएटर यात्रा थ्री आर्ट्स क्लब के 1943 में शुरू होने के साथ ही की थी. कीकली ट्रस्ट को संभालने वाली वंदना भागरा को मंच पर सम्मानित करने के बाद कार्यक्रम शुरू हुआ. कहानी और संगीत के संगम से ऐसा भावपूर्ण वातावरण बना जिसमें दर्शक पूरे समय डूबे रहे और साथ ही तालियों से कलाकारों की हौसला-अफ़ज़ाई भी करते रहे.

आज भी बरकरार है जादू

कई दर्शक दिल्ली और अन्य जगह से ये कार्यक्रम देखने शिमला पहुंचे थे. कई लोग उनके अंदाज़ में कपड़े पहनकर आए थे और उनके अंदाज़ में बात करते दिखे. दर्शकों की प्रशंसा ने साबित कर दिया कि देव आनंद का जादू आज भी बरक़रार है. निर्माता अनुराधा दर ने बताया कि शिमला से ही 1943 में शुरु हुए थ्री आर्ट्स क्लब ने देव आनंद की 102वीं जयंती पर इस नई प्रस्तुति की शुरुआत की है लेकिन इसे देश में और भी कई जगह प्रस्तुत किया जाएगा.

दर्शकों ने किया विशेष अभिवादन

अंत में जब कलाकारों ने मंच से शुक्रिया अदा किया तो दर्शकों ने खड़े होकर ज़ोरदार तालियों से उनका अभिवादन किया और इस जब वे रुखसत हो रहे थे तो एक आवाज जो उन्हें रोक रही थी, जो शायद उनके दिलों से उठते हुए सभागार में गूंज उठी... अभी न जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं…

