National Startup Awards: कृषि क्षेत्र के स्टार्टअप से जुड़े हैं तो 5 से 15 लाख रुपये पाने का है बेहतरीन मौका

National Startup Awards 2022: किसानों का जीवनस्तर सुधारने और उनकी आय दोगुनी करने के लिए भारत सरकार तमाम प्रयास किए जाते रहे हैं. केंद्र सरकार द्वारा आत्मनिर्भर मुहिम के तहत कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप करने वाले किसानों को पिछले तीन सालों से राष्ट्रीय स्टार्टअप अवॉर्ड दिए जा रहे हैं. इस अवॉर्ड के तहक सरकार स्टार्टअप को 5-5 लाख रुपए और इनक्यूबेटर और क्सेलेरेटर को 15-15 लाख रुपए नगद इनाम देती है.

उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग ( DPIIT) ने राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कारों का तीसरा संस्करण लॉन्च किया है. इसके लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 15 मार्च रखी गई है. सरकार ने 17 सेक्टरों और 7 विशेष वर्गों में राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार के लिए आवेदन मांगे हैं.

बता दें कि किसानों को राष्ट्रीय स्टार्टअप देने की शुरुआत साल 2020 में की गई थी. सरकार के मुताबिक पहले दो सालों में भारी संख्या में किसानों ने इसके लिए आवेदन किया था. इसमें कृषि, पशुपालन, निर्माण, पीने का पानी, शिक्षा व कौशल विकास, ऊर्जा, उद्यम प्रौद्योगिकी, पर्यावरण फिनटेक, खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य एवं कल्याण, उद्योग 4.0, मीडिया एवं मनोरंजन, सुरक्षा, अंतरिक्ष , परिवहन व यात्रा शामिल हैं.

It's your chance to showcase your exceptional innovations to the nation and build a strong brand identity! Participate in #NSA2022 to make your mark in the Indian Startup Ecosystem. https://t.co/lxS8UkFhaX