रागी से रोजगार तक...किसानों की नई उड़ान! सुनिए सफलता की कहानी उन्हीं की जुबानी

सरकार के सहयोग से किसान आज बेहतर मुनाफा कमा रहे हैं. रागी से बने लड्डू, कुकीज और चिप्स जैसे उत्पाद किसानों को रोजगार दे रहे हैं और आर्थिक लाभ पहुंचा रहे हैं. आइए इन किसानों की कहानी जानते हैं.

किसान रागी से बने लड्डू बनाकर फायदा कमा रहे हैं (Photo: AI-Generated)
किसान अब ग्राहकों तक आसानी से पहुंच बना रहे हैं और अपने प्रोडक्ट की मदद से अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं. भारत सरकार के सहयोग से किसान लगातार आगे बढ़ रहे हैं और आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रहे हैं. मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने झारखंड के किसानों की जानकारी शेयर की है, जिसमें बताया गया है कि किस तरह सरकार की मदद से किसान लाभ कमा पा रहे हैं और अपनी आर्थिक स्थिति सुधार रहे हैं.

एग्रीकल्चर इंडिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर की है. एग्रीकल्चर इंडिया ने बताया है कि FPO (फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गनाइजेशन) के माध्यम से रागी से बने लड्डू, कुकीज और चिप्स जैसे उत्पाद न केवल किसानों को रोजगार देने में मदद कर रहे हैं बल्कि आत्मनिर्भर भारत के सपने को भी साकार कर रहे हैं. एग्रीकल्चर इंडिया ने किसानों की वीडियो शेयर की है.

जानें क्या कह रहे हैं किसान?
वीडियो में भगवती देवी बताती हैं कि वो 2025 में लखपती दीदी के क्लब में शामिल हुई हैं. भारत सरकार ने उनको मदद की है और 2026 में वो करोड़पति दीदी में शामिल हो जाएंगी. महिला बताती है कि सरकार के सहयोग से वो रागी के प्रोडक्ट बनाते हैं. इसमें रागी का लड्डू, रागी की कुकीज आदि शामिल हैं.

गांव में थे बेरोजगार
महिला बताती है कि वो पहले गांव में बेरोजगार रहते थे लेकिन अब उन्हें रोजगार मिल गया है. सरकार के सहयोग से फायदा कमाना आसान हो गया है और उनकी आर्थिक स्थिति सुधर रही है. वीडियो में आगे राहुल कुमार बताते हैं कि वो ई-मार्केट प्लेस, माय स्टोर, ONDC (ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स) की मदद से कस्टमर तक पहुंच पा रहे हैं.

