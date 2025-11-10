scorecardresearch
 

Feedback

नवंबर में इस औषधीय फसल की खेती करें किसान, मिलेगा तगड़ा मुनाफा

मार्केट में बढ़ती मांग और स्वास्थ्य लाभों के कारण ईसबगोल की खेती किसानों के लिए अच्छी कमाई का अवसर बन सकती है. आइए जानते हैं आप कैसे उचित जानकारी के जरिए ईसबगोल की खेती कर सकते हैं.

Advertisement
X
ईसबगोल की खेती से अच्छा मुनाफा मिल सकता है. (Photo: Kisantak)
ईसबगोल की खेती से अच्छा मुनाफा मिल सकता है. (Photo: Kisantak)

ईसबगोल औषधीय पौधे के रूप में जाना जाता है. ईसबगोल की मांग बढ़ने के कारण इसकी खेती एक अच्छा विचार बन सकता है और इसकी खेती किसानों के लिए बढ़िया मुनाफे वाली फसल साबित हो सकती है. ईसबगोल के कई फायदे  बताए जाते हैं. पाचन से जुड़ी समस्याओं में और कई बीमारियों में ईसबगोल लाभदायक है. इसके अलावा आयुर्वेदिक दवा के रूप में भी ईसबगोल का इस्तेमाल किया जाता है.

ईसबगोल की खेती

ईसबगोल के फायदे और इसकी बढ़ती मांग की वजह से इसकी खेती मुनाफे का सौदा साबित हो सकती है. नवंबर का महीना इसकी खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है. अगर आप ईसबगोल की खेती करना चाहते हैं तो आप इसके अच्छी किस्मों के बीज का चयन कर सकते हैं. बेहतर उत्पादन के लिए अच्छी किस्म के बीजों का चयन जरूरी होता है. ईसबगोल को उगाने के लिए बलुई मिट्टी का इस्तेमाल फायदेमंद माना जाता है. 

से

और भी
Farmer ID : 7 करोड़ से ज्यादा किसान हुए डिजिटल, इन 3 राज्यों में भी शुरू हुआ मिशन

Farmer ID : 7 करोड़ से ज्यादा किसान हुए डिजिटल, इन 3 राज्यों में भी शुरू हुआ मिशन
Fasal Ka Daam: इस फसल पर पड़ी MSP की सबसे ज्यादा मार, दाम धड़ाम, ये आंकड़े कर देंगे हैरान

Fasal Ka Daam: इस फसल पर पड़ी MSP की सबसे ज्यादा मार, दाम धड़ाम, ये आंकड़े कर देंगे हैरान
किसानों के लिए 300 करोड़ रुपये ट्रांसफर की मंजूरी, भावांतर योजना से 1.32 लाख किसानों को फायदा

किसानों के लिए 300 करोड़ रुपये ट्रांसफर की मंजूरी, भावांतर योजना से 1.32 लाख किसानों को फायदा
Farmer Loan: पहले कर्ज लेते हैं, फिर माफ करवाते हैं और फिर कर्ज में डूब जाते हैं... किसानों पर बीजेपी नेता के विवादित बोल  

Farmer Loan: पहले कर्ज लेते हैं, फिर माफ करवाते हैं और फिर कर्ज में डूब जाते हैं... किसानों पर बीजेपी नेता के विवादित बोल  
Ganna Kisan Andolan: शिरोल तहसील में गन्ना किसानों का आंदोलन तेज, पुलिस से हुई झड़प, बढ़ा तनाव

Ganna Kisan Andolan: शिरोल तहसील में गन्ना किसानों का आंदोलन तेज, पुलिस से हुई झड़प, बढ़ा तनाव

उचित देखभाल करना

पौधों के उचित विकास के लिए इनकी देखभाल करना जरूरी है. आप ईसबगोल के उचित विकास के लिए मिट्टी में जैविक खाद जैसे गोबर की खाद या वर्मी कम्पोस्ट का उपयोग कर सकते हैं. इनका इस्तेमाल मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने में सहायता करता है. इसके अलावा आप पौधों में नमी की उचित मात्रा को बनाकर पौधों को विकसित होने में सहायता प्रदान कर सकते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Buxar Election
    Alinagar MLA
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Advertisement