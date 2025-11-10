नवंबर में इस औषधीय फसल की खेती करें किसान, मिलेगा तगड़ा मुनाफा

ईसबगोल औषधीय पौधे के रूप में जाना जाता है. ईसबगोल की मांग बढ़ने के कारण इसकी खेती एक अच्छा विचार बन सकता है और इसकी खेती किसानों के लिए बढ़िया मुनाफे वाली फसल साबित हो सकती है. ईसबगोल के कई फायदे बताए जाते हैं. पाचन से जुड़ी समस्याओं में और कई बीमारियों में ईसबगोल लाभदायक है. इसके अलावा आयुर्वेदिक दवा के रूप में भी ईसबगोल का इस्तेमाल किया जाता है.

और पढ़ें

ईसबगोल की खेती

ईसबगोल के फायदे और इसकी बढ़ती मांग की वजह से इसकी खेती मुनाफे का सौदा साबित हो सकती है. नवंबर का महीना इसकी खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है. अगर आप ईसबगोल की खेती करना चाहते हैं तो आप इसके अच्छी किस्मों के बीज का चयन कर सकते हैं. बेहतर उत्पादन के लिए अच्छी किस्म के बीजों का चयन जरूरी होता है. ईसबगोल को उगाने के लिए बलुई मिट्टी का इस्तेमाल फायदेमंद माना जाता है.

उचित देखभाल करना

पौधों के उचित विकास के लिए इनकी देखभाल करना जरूरी है. आप ईसबगोल के उचित विकास के लिए मिट्टी में जैविक खाद जैसे गोबर की खाद या वर्मी कम्पोस्ट का उपयोग कर सकते हैं. इनका इस्तेमाल मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने में सहायता करता है. इसके अलावा आप पौधों में नमी की उचित मात्रा को बनाकर पौधों को विकसित होने में सहायता प्रदान कर सकते हैं.

---- समाप्त ----