scorecardresearch
 

Feedback

एक बार लगाकर 25 साल तक मिलेगी फसल! डायबिटीज में फायदेमंद, जानिए गुड़मार उगाने का तरीका

गुड़मार के पौधे के कई फायदे बताए जाते हैं. इसे मधुनाशिनी (Diabetes destroyer) नाम से भी जाना जाता है. यह औषधीय पौधा डायबिटीज में मददगार माना जाता है. बताया जाता है कि इसके पौधे की पत्तियों को खाने के बाद कोई मीठी चीज खाने से उसका स्वाद फीका हो जाता है. यही कारण है कि इसे मधुनाशिनी भी कहा जाता है. आइए जानते हैं आप इसे कैसे उगा सकते हैं?

Advertisement
X
गुड़मार की खेती करना आपको फायदा पहुंचा सकता है (Photo: Wikipedia)
गुड़मार की खेती करना आपको फायदा पहुंचा सकता है (Photo: Wikipedia)

गुड़मार का उपयोग कई बीमारियों में उपयोगी माना जाता है. इसे वजन घटाने, डायबिटीज आदि में लाभकारी बताया जाता है. गुड़मार के सेवन से कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित और पाचन में भी मदद मिल सकती है. इसके अलावा भी गुड़मार के कई फायदे बताए जाते हैं. अगर आप इसकी खेती करना चाहते हैं तो बता दें कि इसे एक बार लगाकर आप करीब 25 साल तक इसका फायदा उठा सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे इसे आसानी से उगा सकते हैं.

कैसे कर सकते हैं बुवाई? 
गुड़मार की बुवाई करने के लिए आप बीज और कलम दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके बीजों को आप नर्सरी में लगाने के लिए पॉलीथीन प्रो-ट्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं. नर्सरी में लगाने के करीब 3-4 महीनों में यह रोपाई के लिए तैयार हो जाते हैं. इसकी नर्सरी तैयार करने का सही समय अप्रैल से मई तक का माना जाता है, वहीं, रोपाई का समय जुलाई-अगस्त में बारिश के बाद का माना जाता है. आप जब इसे लगाने के लिए गड्डे तैयार कर रहे हो तो करीब 1 मीटर की दूरी हर गड्डे के बीच रखना आपको फायदा पहुंचा सकता है. 


सिंचाई करना
पौधों की रोपाई करने के तुरंत बाद इनकी सिंचाई करना फायदेमंद माना जाता है. आप गर्मियों के समय में करीब 2 हफ्ते बाद और सर्दियों में करीब 3 हफ्ते का समय लेकर सिंचाई कर सकते हैं. इसके पौधों के लिए ज्यादा सिंचाई की जरूरत नहीं होती है.

से

और भी
23 साल पहले लगाया था चीकू का बाग, अब खुद कुल्‍हाड़ी से काटे पेड़, किसान ने बताई अपनी पीड़ा

23 साल पहले लगाया था चीकू का बाग, अब खुद कुल्‍हाड़ी से काटे पेड़, किसान ने बताई अपनी पीड़ा
सरकार ने गन्ना किसानों को दिया बड़ा तोहफा, अब 415 रुपये क्विंटल मिलेगा दाम

सरकार ने गन्ना किसानों को दिया बड़ा तोहफा, अब 415 रुपये क्विंटल मिलेगा दाम
Weather News: दिल्‍ली में प्रदूषण की वजह से बढ़ी गर्मी... कैसा रहेगा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश का मौसम 

Weather News: दिल्‍ली में प्रदूषण की वजह से बढ़ी गर्मी... कैसा रहेगा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश का मौसम 
पंजाब में पराली जलाने के 308 मामले सामने आए, सबसे ज्यादा घटनाएं तरनतारन में

पंजाब में पराली जलाने के 308 मामले सामने आए, सबसे ज्यादा घटनाएं तरनतारन में
Calf Care: इस महीने पैदा हो रहे बछड़ों की देखभाल संग ऐसी होनी चाहिए खुराक, पढ़ें डिटेल 

Calf Care: इस महीने पैदा हो रहे बछड़ों की देखभाल संग ऐसी होनी चाहिए खुराक, पढ़ें डिटेल 
Advertisement

बता दें इस पौधे के खेती मुख्य रूप से इनकी पत्तियों के लिए की जाती है. आप इनकी पत्तियों को सितंबर-अक्टूबर से और अप्रैल मई के समय में प्राप्त कर सकते हैं. बताया जाता है कि यह पौधा एक बार लगाने के बाद करीब 25 सालों तक फसल दे सकता है. इसके उचित विकास के लिए अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी का इस्तेमाल करना फायदेमंद माना जाता है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement