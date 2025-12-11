scorecardresearch
 
Yellow Capsicum Seed: मात्र ₹70 में मंगाए पीली शिमला मिर्च के बीज, सेहत और स्वाद में लाजवाब है ये किस्म

अगर आप घर पर स्वादिस्ट शिमला मिर्च उगाने का विचार बना रहे हैं, तो बेस्ट क्वालिटी की पीली शिमला मिर्च को उगाना आपके लिए फायदेमंद बन सकता है. इस शिमला मिर्च के बीज आपको नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (NSC) के ऑनलाइन स्टोर पर मात्र 70 रुपये में मिलेंगे. आइए जानते हैं इस किस्म को उगाने से आपको क्या फायदे मिल सकते हैं.

घर पर पीली शिमला मिर्च उगाना फायदा पहुंचा सकता है (Photo: Pixabay)
घर पर पोषण से भरपूर सब्जियां उगाना फायदेमंद बन सकता है. आप सब्जियों को घर पर उगाकर और उनका सेवन करके अपनी सेहत को लाभ पहुंचा सकते हैं. नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (NSC) पीली शिमला मिर्च के उत्तम बीज ऑनलाइन उपलब्ध करा रहा है. इस किस्म की मदद से आप बेहतर स्वाद और पोषण दोनों का आनंद ले सकते हैं. आप इन बीजों को एनएससी स्टोर से घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं.

एनएससी ने दी जानकारी 
नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (NSC) ने इस खास बीज की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी है. एनएससी ने बताया है कि आप अपने बगीचे में प्रीमियम गुणवत्ता वाली पीली शिमला मिर्च उगा सकते हैं और ताजे स्वाद और इसके रंग से अपने भोजन को और भी चमकदार बना सकते हैं. आप NSC स्टोर से 1 ग्राम बीज पैक मात्र ₹70 में मंगा सकते हैं.

जानें फायदे
माय स्टोर के अनुसार यह पीली शिमला मिर्च पोषण से भरपूर है. इसमें विटामिन A और विटामिन C अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं. यह शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करती है. यह शिमला मिर्च एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर हैं, साथ ही इसे फाइबर का अच्छा स्रोत भी बताया गया है. यह पाचन तंत्र को बेहतर बनाने में भी मदद करती है.

ऑर्डर से पहले जान लें ये बातें
माय स्टोर पर ये बीज NSC Yellow Capsicum Seed नाम से उपलब्ध हैं. माय स्टोर के मुताबिक ये बीज नॉट कैंसलेबल और नॉट रिटर्नेबल हैं. इसका मतलब है कि आप इन बीजों को ऑर्डर करने के बाद ना तो कैंसल कर सकते हैं और ना ही वापस कर सकते हैं.
अधिक जानकारी या ऑर्डर करने के लिए यहाँ क्लिक करें...

लेटेस्ट

