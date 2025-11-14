गमले में आसानी से उगाएं खट्टी-मीठी इमली का पौधा, ये है प्रोसेस

इमली का खट्टा-मीठा स्वाद कई लोगों को पसंद आता है. कई व्यंजनों में इमली का इस्तेमाल किया जाता है. इमली में विटामिन सी होता है, जो स्वाद के साथ‑साथ सेहत के लिए भी फायदेमंद है. अगर आप इमली को घर पर गमले में उगाना चाहते हैं तो इसका प्रोसेस आसान है.

और पढ़ें

इमली के फायदे

इमली केवल खट्टे स्वाद के नहीं, बल्कि पोषण के लिए भी जानी जाती है. इसमें पोटैशियम और मैग्नीशियम जैसे कई पोषक तत्व होते हैं. यह इम्यूनिटी बढ़ाने, पाचन सुधारने और त्वचा के लिए लाभदायक है. इमली को ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में भी सहायक बताया जाता है.

बीज तैयार करना

इमली को उगाने के लिए सबसे पहले इसके बीजों को अच्छी तरह से सुखाना चाहिए. इसके बाद इन्हें लगभग 12 से 24 घंटे तक अंकुरित होने के लिए आप पानी में भिगोकर रख सकते हैं. अगर आप इसे गमले में लगाना चाहते हैं तो एक बड़े आकार का गमला चुनना चाहिए. बड़े गमले का चयन करने के बाद आप गमले में मिट्टी और खाद को मिक्स कर सकते हैं. जब इमली के बीज अंकुरित होना शुरू हो जाएं, तो इन्हें मिट्टी में लगभग 1 इंच गहराई में बो दें. इसके बाद हल्की मिट्टी से ढककर पानी का छिड़काव कर दें.

Advertisement

देखभाल करना

इमली के पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए समय-समय पर खाद डालना फायदा दे सकता है. आप हर 4 से 6 हफ्ते में खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं. इमली के लिए पर्याप्त धूप वाले स्थान का चयन करना बेहतर माना जाता है. बता दें, पौधे से इमली आने में करीब 3 से 4 साल तक का समय लग सकता है.

---- समाप्त ----