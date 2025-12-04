scorecardresearch
 
खरबूजा उगाना चाहते हैं तो यहां से मंगाएं हाई क्वालिटी बीज, भरपूर होगी फसल

खरबूजा उगाना आपके लिए एक शानदार आइडिया बन सकता है, लेकिन इसकी बेहतर ग्रोथ के लिए आपको इसकी उच्च गुणवत्ता वाली किस्म का चयन करना चाहिए. आइए जानते हैं आप इसके बेस्ट बीजों को आप घर बैठे कैसे ऑनलाइन मंगा सकते हैं?

खरबूजा उगाने के लिए यहां से बेस्ट बीज मंगाएं (Photo: Pixabay)
खरबूजा (Muskmelon) उगाकर आप इसके कई लाभ पा सकते हैं. यह आपकी सेहत और जेब दोनों के का ख्याल रखने में आपकी मदद करता है. आप इसकी मदद से ताजा प्राकृतिक मिठास से भरपूर खरबूजा पा सकते हैं. खरबूजे की बहतरीन ग्रोथ के लिए इसकी बेस्ट किस्म को चुनना चाहिए. आप इसकी बेस्ट किस्म को एनएससी स्टोर से ऑनलाइन मंगा सकते हैं.

एनएससी ने दी जानकारी
नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (NSC) ने खरबूजा की इस खास किस्म की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की है. नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड ने बताया है कि आप ‘काशी मधु’ किस्म के खरबूजे के बीज खरीद सकते हैं और बेहतरीन गुणवत्ता वाला, मीठा और स्वादिष्ट खरबूजा उगा सकते हैं. आप एनएससी स्टोर से 5 ग्राम बीज का पैक केवल ₹35 में ऑर्डर कर सकते हैं.

ऑर्डर से पहले जान लें ये बातें
माय स्टोर पर इस किस्म का नाम NSC Musk Melon Kashi Madhu Seed है. माय स्टोर के मुताबिक यह बीज नॉट कैंसलेबल और नॉट रिटर्नेबल है. आप इसके बीजों को ऑर्डर करने के बाद ना तो कैंसल कर सकते हैं और ना ही रिटर्न कर सकते हैं. माय स्टोर पर इस बीज की एक्सपायरी डेट जून 2026 बताई गई है. आप जून 2026 तक इन बीजों को मंगाकर इनकी मदद से लाभ पा सकते हैं.
अधिक जानकारी या ऑर्डर करने के लिए यहां क्लिक करें.

---- समाप्त ----
