घर पर उगाएं तेजी से तैयार होने वाली पत्तागोभी की ये खास किस्म, यहां मिलेंगे ऑनलाइन बीज

घर पर पत्तागोभी उगाना अच्छा आइडिया बन सकता है. इसकी मदद से आप ताजी और पौष्टिक पत्तागोभी घर पर ही पा सकते हैं. अगर आप इसे किचन गार्डन में उगाना चाहते हैं, तो सबसे पहले उच्च गुणवत्ता वाले बीज चुनना आपको फायदा पहुंचा सकता है. इसके लिए आप नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (NSC) के ऑनलाइन स्टोर से पत्तागोभी के बेस्ट बीज ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं.

एनएससी ने दी जानकारी

नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (NSC) ने पत्तागोभी के बीजों की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की है. एनएससी ने बताया है कि आप अपने बगीचे में पत्तागोभी की Golden Acre वैरायटी के बीज बो सकते हैं. आप NSC स्टोर से 5 ग्राम बीज केवल 45 रुपये में ऑर्डर कर सकते हैं.

माय स्टोर के मुताबिक, Golden Acre एक लोकप्रिय, जल्दी पकने वाली पत्तागोभी की किस्म है. यह किस्म ट्रांसप्लांट करने के 70 से 75 दिन बाद तैयार हो जाती है. यह छोटे स्थानों पर उगाने के लिए उपयुक्त मानी जाती है. माय स्टोर पर ये बीज NSC Cabbage Golden Acre नाम से उपलब्ध हैं. माय स्टोर के अनुसार, यह बीज नॉट कैंसलेबल और नॉट रिटर्नेबल हैं. यानी, एक बार ऑर्डर करने के बाद इन्हें न तो कैंसल किया जा सकता है और न ही वापस किया जा सकता है.

