गमले में बादाम उगाना है आसान, बस फॉलो करें ये प्रोसेस, नोट करें खास टिप्स

अगर आप अपने किचन गार्डन को खास बनाना चाहते हैं, तो बादाम का पौधा लगाना एक बेहतरीन विकल्प बन सकता है. यह न केवल आपके गार्डन की सुंदरता बढ़ाने में मदद करेगा बल्कि आपकी सेहत के लिए भी वरदान है. आप थोड़ी सी देखभाल, सही तकनीक और धैर्य के साथ घर पर बादाम उगा सकते हैं.

सही बीज का चयन करें

किचन गार्डन में बादाम लगाने के लिए आपको सही बीज का चयन जरूर करना चाहिए . ध्यान रखें कि हमेशा कच्चे और अनरोस्टेड बादाम ही चुनें, बाजार में मिलने वाले भुने या नमकीन बादाम उगने में विफल माने जाते हैं. सबसे अच्छे विकल्प के रूप में आप ऑर्गेनिक स्टोर या नर्सरी से छिलके वाले कच्चे बादाम (रॉ बादाम विद शेल) ले सकते हैं. ऐसे बादाम में अंकुरण की संभावना ज्यादा मानी जाती है.

ऐसे उगाएं बादाम

पानी में भिगो दें

बादाम कड़े छिलके में बंद होते हैं इसलिए आपको इनके लिए खास तैयारी की जरूरत हो सकती है. आप एक कटोरी में साफ पानी लेकर बादाम को करीब 12 घंटे तक उसमें डुबोकर रख सकते हैं. इस प्रक्रिया से छिलका धीरे‑धीरे नरम होने लगता है और अंदर का बीज फूल जाता है.

अनुकूल माहौल तैयार करें

बादाम के बीजों को अंकुरित करने के लिए ठंडी परिस्थितियां बेहतर मानी जाती है. आप बादाम के लिए सबसे पहले एक एयरटाइट पाउच तैयार करें और उसमें हल्की नमी वाली रेत या टिश्यू रख दें, अब बादाम को इसमें डालकर अच्छी तरह पैक करना चाहिए. इसके बाद इस पाउच को फ्रिज में करीब 25 से 30 दिनों तक रख लें. इस प्रक्रिया से बीजों को जल्दी अंकुरित होने में मदद मिलती है और लगभग तीसरे हफ्ते से उनमें जड़ निकल सकती हैं.

गमले में ऐसे लगाएं बादाम

बादाम के पौधे के लिए हल्की, भुरभुरी और अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी बेहतर मानी जाती है. इसके लिए मिट्टी तैयार करते समय 40% गार्डन मिट्टी, 30% रेत और 30% कंपोस्ट या गोबर की खाद मिलाना फायदा पहुंचा सकता है. अगर आप बादाम के पौधे के लिए गमले का चयन करने जा रहे हैं तो ध्यान रखें बादाम के पौधे की जड़ें गहराई तक जा सकती हैं, इसलिए शुरुआत छोटे गमले से करने के बाद आप बाद में इसे 16 से 18 इंच वाले बड़े गमले में शिफ्ट कर सकते हैं.

गमले में मिट्टी भरकर बीच में लगभग 2 इंच गहरा गड्ढा बनाएं. अंकुरित बादाम जिसमें छोटी जड़ दिखाई दे रही हो उसे हमेशा जड़ नीचे की ओर रखते हुए लगाना चाहिए. इसके बाद हल्के हाथ से मिट्टी ढक दें और पानी छिड़क दें. गमले में लगाए गए बादाम के पौधे में फल लगने में करीब 3 से 4 साल का समय लग सकता है. हालांकि, शुरुआत में पौधे पर फूल कम दिखाई दे सकते हैं, लेकिन जैसे‑जैसे पौधा मजबूत होता जाएगा, फूलों की संख्या धीरे‑धीरे बढ़ सकती है.

उचित देखभाल करना

सर्दियों के मौसम में पानी को ज्यादा देने से बचना चाहिए. गमले की ऊपरी मिट्टी जब सूखने लगे तो पौधे को पानी देना फायदा पहुंचा सकता है. बादाम का पौधे को करीब 6 से 7 घंटे की सीधी धूप बेहतर विकास में मदद कर सकती है. इसके अलावा आप समय-समय पर हल्की मात्रा में कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं.

बरसात के मौसम में ध्यान रखें कि गमले की मिट्टी में पानी जमा न होने पाए, क्योंकि इससे जड़ों को नुकसान पहुंच सकता है. अगर पत्तियों पर कीट दिखाई दें तो नीम का तेल स्प्रे करना सबसे सुरक्षित और प्राकृतिक उपाय माना जाता है.

