Goat Care: बकरी पालन करते हैं तो जान लें ये जरूरी बातें, वर्ना होगा भारी नुकसान... नोट करें टिप्स

Goat Care: अगर आप बकरी पालन करते हैं तो उनके बेहतर स्वास्थ्य और अधिक लाभ पाने के लिए कुछ सावधानियां अपनाना जरूरी है. बकरियों की सही देखभाल न केवल उनकी सेहत को मजबूत बनाती है बल्कि आपको अतिरिक्त मुनाफा भी दिला सकती है. आइए जानते हैं आप कैसे बकरियों की देखभाल कर सकते हैं.

बकरियों की सही देखभाल करना फायदेमंद बन सकता है (Photo: AI-Generated)
बकरी पालन फायदेमंद साबित हो सकता है, इसकी मदद से आप अपनी आय बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसमें कई सावधानियां बरतना भी जरूरी है. रोज की छोटी‑छोटी गलतियां भी बड़े नुकसान का कारण बन सकती हैं. बकरियों की सही देखभाल उनकी सेहत को बेहतर बनाती है और मुनाफे पर भी असर डाल सकती है.

पशुपालन और डेयरी विभाग ने बकरियों की देखभाल करने की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की है. पशुपालन और डेयरी विभाग ने बताया है कि भेड़ और बकरियों की दैनिक देखभाल में पानी और चारा सबसे जरूरी होता है. बकरियों के लिए रोजाना सुबह और शाम साफ पानी उपलब्ध कराना चाहिए और ताजा चारे की गुणवत्ता जांचनी चाहिए. पर्याप्त चारा और साफ पानी भेड़ और बकरियों को स्वस्थ रखने में मदद करती है और दूध उत्पादन भी बेहतर करती है.

समय पर दवा का इस्तेमाल
नियमित रूप से बकरियों को हर 3 से 6 महीने में कृमिनाशक दवा देना जरूरी माना जाता है. समय पर दवा देना बकरियों के विकास सही तरीके से करने में मदद करता है और इससे संक्रमण फैलने का खतरा भी कम होता है.

खुरों की नियमित जांच
पशुपालन और डेयरी विभाग ने बताया है  कि बकरियों के खुरों की नियमित जांच जरूरी है. समय के साथ खुर बढ़ जाते हैं और उनमें मिट्टी या नमी जम सकती है, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है.

आप हर कुछ दिनों में खुर देखकर और जरूरत पड़ने पर उन्हें साफ कर सकते हैं और ट्रिम कर सकते हैं. गंदे और लंबे खुर चलने में परेशानी देते हैं.


प्रेग्नेंट बकरी की देखभाल
प्रेग्नेंट बकरियों को अन्य पशुओं से अलग रखना चाहिए ताकि तनाव कम हो और संभावित चोटों से बचाव हो सके.

बकरियों को साफ, सूखा और हवादार आश्रय देना चाहिए, जिसमें पर्याप्त जगह हो ताकि वे आराम से चल-फिर सकें और आराम कर सके.

