मात्र 40 रुपये में मिलेंगे खीरे के बेस्ट क्वालिटी बीज, घर बैठे यहां से करें ऑर्डर

घर पर हेल्दी और स्वादिष्ट खीरे उगाना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. सही बीजों का चुनाव करके आप खीरे की ग्रोथ को और बेहतर बना सकते हैं. आप एनएससी स्टोर से मात्र 40 रुपये में उच्च गुणवत्ता वाले खीरे के बीज ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं और घर पर उगा सकते हैं.

घर पर ‘काशी नूतन’ किस्म के खीरे उगाएं (Photo: Pixabay)
खीरे की मांग रसोई में हमेशा बनी रहती है. सलाद की ताजगी बढ़ाने से लेकर शरीर को फायदे पहुंचाने तक, इसकी कई उपयोगिताएं बताई जाती हैं. ऐसे में अगर आप चाहें तो खीरा घर पर आसानी से उगा सकते हैं. इसके लिए अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का चयन करना फायदेमंद साबित हो सकता है. आप इसकी उच्च-गुणवत्ता वाली किस्म एनएससी स्टोर से घर बैठे मंगा सकते हैं.

सोशल मीडिया पर दी जानकारी
नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (NSC) ने खीरे के खास किस्म के बीजों की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी है. नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड के बताया है कि आप उच्च उत्पादक वाली किस्म ‘काशी नूतन’ के बेहतरीन बीजों के साथ खीरे की बंपर पैदावार पा सकते हैं. आप एनएससी ऑनलाइन स्टोर से 5 ग्राम बीज को केवल 40 रुपये में ऑर्डर कर सकते हैं.

जानें खीरे की ये खास किस्म
माय स्टोर के मुताबिक यह उच्च उत्पादकता वाली खीरे की किस्म इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च (IIVR), वाराणसी द्वारा विकसित की गई है. यह किस्म व्यावसायिक खेती और घर की बागवानी दोनों के लिए उपयुक्त मानी जाती है. खीरे की ये किस्म अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी और पर्याप्त धूप में अच्छे से विकसित हो सकती है.

ऑर्डर करने से पहले ध्यान दे ये बातें
माय स्टोर पर खीरे की इस किस्म का नाम NSC Cucumber Kashi Nutan है.  माय स्टोर के मुताबिक, यह बीज नॉट कैंसलेबल और नॉट रिटर्नेबल है. इसका मतलब है कि आप इसके बीजों को ऑर्डर करने के बाद ना तो कैंसल कर सकते हैं और ना ही वापस भेज सकते हैं.

अधिक जानकारी या ऑर्डर करने के लिए यहां क्लिक करें

---- समाप्त ----
