पशुपालक ध्यान दें! गाय-भैंस सहित इन पशुओं के लिए फ्री बीमा योजना, जल्दी करें रजिस्ट्रेशन

राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत गाय, भैंस, भेड़, बकरी और ऊंट का बीमा मुफ्त में कराया जा सकता है.बीमा के तहत दुर्घटना या बीमारी से पशु की मौत होने पर पूरा मुआवजा मिलेगा. इसके लिए रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन और मोबाइल ऐप के माध्यम से किया जा सकता है.

Rajasthan Govt Pashu Bina Yojana (Photo- mmpby2526.rajasthan.gov.in)
राजस्थान सरकार ने पशुपालकों को बड़ी राहत देने वाला फैसला किया है. मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत गाय, भैंस, भेड़, बकरी और ऊंट का बीमा बिल्कुल मुफ्त में हो जाएगा. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने इस योजना को तेजी से लागू करने के निर्देश दिए हैं. सरकार के निर्देशानुसार   इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है. आप घर बैठे मोबाइल ऐप या वेबसाइट से अपने पशुओं का बीमा करवा सकते हैं.

मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के लाभ क्या हैं?

  • - बीमा पूरी तरह निःशुल्क है, इसका कोई प्रीमियम पशुपालकों को नहीं देना होगा.
  • - दुर्घटना या बीमारी से पशु की मौत होने पर पूरा मुआवजा मिलेगा.  
  • - गरीब व मध्यम वर्ग के पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी.
  • - गाय, भैंस, भेड़, बकरी और ऊंट – सभी का बीमा  

राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में बजट घोषणा के तहत मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना शुरू की. इसके तहत राज्य में 5 लाख दुधारू गाय, 5 लाख भैंस, 5 लाख भेड़, 5 लाख बकरी, 1 लाख ऊंट का निःशुल्क बीमा करवाने की योजना है. इस योजना पर सरकार कुल 400 करोड़ रुपये खर्च करेगी. 

एक जनाधार कार्ड पर कितने पशुओं का बीमा कराया जा सकता है?

  • - 2 दुधारू गाय या 2 भैंस  
  • - 10 बकरियां  
  • - 10 भेड़ें  
  • - 10 ऊंट

हर जिले के लिए अलग-अलग लक्ष्य तय किए गए हैं ताकि हर पशुपालक को फायदा मिले. जिसमें एक जिले में 12,000 दुधारू गाय, 14,200 भैंस, 16,000 भेड़, 11,000 बकरियां और 400 ऊंट का लक्ष्य रखा गया है. 

कहां और कैसे करें रजिस्ट्रेशन?
राज्य सरकार ने पशुपालकों की सुविधा के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन कर दी है. इच्छुक पशुपालक अपने जनाधार कार्ड के माध्यम से मोबाइल ऐप मंगला पशु बीमा योजना 25-26 या पोर्टल mmpby2526.rajasthan.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. इसके अलावा ई-मित्र कियोस्क के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं. 
 

