खेत में बोएं गेहूं की इस किस्म के बीज, बढ़िया होगा उत्पादन, नवंबर से पहले बुवाई का मिलेगा फायदा

कृषि विशेषज्ञ गेहूं की बुवाई का सही समय अक्टूबर के आखिरी हफ्ते से लेकर नवंबर के तीसरे हफ्ते तक बताते हैं. माना जाता है कि फसल की पैदावार इस समय ज्यादा हो सकती है, लेकिन क्या आपको पता है कि फसल की अच्छी पैदावार के लिए आपको अच्छी किस्म के गेहूं के बीजों को प्रयोग करना चाहिए. अगर आप भी गेहूं की बुवाई करने वाले हैं तो आपके लिए सही समय और उचित किस्म का चयन फायदेमंद हो सकता है.

नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड गेहूं की DBW-303 किस्म के बीज बेच रहा है. ये बीज NSC से प्रमाणित हैं. आप इनको घर बैठे ऑनलाइन मंगा सकते हैं और इनका फायदा उठा सकते हैं.

NSC ने सोशल मीडिया पर शेयर की जानकारी

NSC ने गेहूं के इस बीज की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर शेयर की है, इस पोस्ट में बताया गया है कि समय पर बोए गेहूं की DBW-303 (करण वैष्णवी) किस्म के NSC के प्रमाणित बीज और पाए भरपूर पैदावार.... आप 20 किलो के बीज का पैक ऑनलाइन ऑर्डर कर मंगा सकते हैं. यह आपको मात्र 1200 रुपये में मिल जाएगा.

ऑर्डर से पहले ध्यान रखें ये बातें

इस प्रोडक्ट का नाम माय स्टोर के अनुसार, Wheat Seed है. आप इसे मंगाने के लिए माय स्टोर की वेबसाइट पर जा सकते हैं. बता दें यह ऑर्डर करते वक्त आपको कुछ चीजें जरूर ध्यान रखनी हैं. यह प्रोडक्ट नॉट कैंसलेबल और नॉट रिटर्नेबल बताया गया है. यानी कि आप इसे ऑर्डर करने के बाद ना तो कैंसल कर सकते हैं और ना ही वापस कर सकते हैं. इसलिए आप इसे मंगाने से पहले मन बना लें कि यह आपको चाहिए या नहीं.



