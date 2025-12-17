सूरजमुखी उगाना चाहते हैं किसान तो यहां से मंगाएं बेस्ट बीज, भरपूर होगी पैदावार

सूरजमुखी की खेती किसानों के लिए लाभदायक साबित हो सकती है. किसान सूरजमुखी की भरपूर पैदावार के लिए उचित किस्म के बीजों का चयन कर सकते हैं और फायदा पा सकते हैं .नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (NSC) सूरजमुखी के हाइब्रिड बीज उपलब्ध करा रहा है. आप इन बीजों को घर बैठे ऑनलाइन मंगा सकते हैं.

एनएससी ने दी जानकारी

नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (NSC) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सूरजमुखी के बीजों की जानकारी शेयर की है. एनएससी ने बताया कि आप हाइब्रिड सूरजमुखी के 'Tilhan Tech SUNH-1' किस्म के बीजों की मदद से भरपूर पैदावार पा सकते हैं. आप इसके 2 किलो बीज एनएससी स्टोर से 1 हजार रुपये में ऑर्डर कर सकते हैं.

ऑर्डर करने से पहले जान लें ये बातें

माय स्टोर पर सूरजमुखी के ये बीज NSC Hybrid Sunflower - Tilhan Tech SUNH-1 नाम से उपलब्ध है. माय स्टोर के अनुसार, यह बीज नॉट कैंसिलेबल और नॉट रिटर्नेबल हैं. इसका मतलब आप इन बीजों को ऑर्डर करने के बाद ना तो कैंसिल कर सकते हैं और ना ही वापस कर सकते हैं.

