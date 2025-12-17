scorecardresearch
 
सूरजमुखी उगाना चाहते हैं किसान तो यहां से मंगाएं बेस्ट बीज, भरपूर होगी पैदावार

बेहतर ग्रोथ के लिए बेस्ट क्वालिटी के बीजों का चयन फायदेमंद माना जाता है. अगर आप सूरजमुखी उगाने का प्लान बना रहे हैं, तो आप अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों को नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (NSC) के ऑनलाइन स्टोर से मंगा सकते हैं. आइए जानते हैं आपको इसके बीज कितने रुपये में मिलेंगे?

सूरजमुखी उगाने के लिए मंगाएं बेस्ट बीज (Photo: Pexels)
सूरजमुखी की खेती किसानों के लिए लाभदायक साबित हो सकती है. किसान सूरजमुखी की भरपूर पैदावार के लिए उचित किस्म के बीजों का चयन कर सकते हैं और फायदा पा सकते हैं .नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (NSC) सूरजमुखी के हाइब्रिड बीज उपलब्ध करा रहा है. आप इन बीजों को घर बैठे ऑनलाइन मंगा सकते हैं.

एनएससी ने दी जानकारी
नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (NSC) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सूरजमुखी के बीजों की जानकारी शेयर की है. एनएससी ने बताया कि आप हाइब्रिड सूरजमुखी के 'Tilhan Tech SUNH-1' किस्म के बीजों की मदद से भरपूर पैदावार पा सकते हैं. आप इसके 2 किलो बीज एनएससी स्टोर से 1 हजार रुपये में ऑर्डर कर सकते हैं.

ऑर्डर करने से पहले जान लें ये बातें
माय स्टोर पर सूरजमुखी के ये बीज NSC Hybrid Sunflower - Tilhan Tech SUNH-1 नाम से उपलब्ध है. माय स्टोर के अनुसार, यह बीज नॉट कैंसिलेबल और नॉट रिटर्नेबल हैं. इसका मतलब आप इन बीजों को ऑर्डर करने के बाद ना तो कैंसिल कर सकते हैं और ना ही वापस कर सकते हैं.

अधिक जानकारी या ऑर्डर करने के लिए यहां क्लिक करें

