किसान खेत के चारों ओर लगा दें ये 3 पेड़, आय के साथ फसलों की सुरक्षा भी बढ़ेगी

फसलों के उचित विकास के लिए कई पहलुओं पर ध्यान देना आवश्यक होता है. सबसे पहले मिट्टी की गुणवत्ता और उसकी सुरक्षा अहम मानी जाती है. उपजाऊ मिट्टी पर्याप्त पोषण देने में मदद करती है. इसके साथ ही फसलों को कीटों और रोगों से बचाना भी जरूरी होता है. फसलों की देखभाल में कई उपाय अपनाए जा सकते हैं, लेकिन खेत के चारों ओर 3 खास पेड़ लगाकर आप फसलों को प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं.

और पढ़ें

इन पेड़ों की मदद से किसान मिट्टी की सुरक्षा और कीटों से बचाव जैसे फायदे पा सकते हैं. ये पेड़ फसलों को प्राकृतिक सुरक्षा देकर उनकी वृद्धि को बेहतर बनाने में मदद करते हैं. इसके अलावा ये पेड़ कई जंगली जानवरों से भी सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं.

ये हैं वो 3 पेड़

कृषि एवं कल्याण मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इन 3 पेड़ों की जानकारी शेयर की है. कृषि एवं कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि आप खेत के चारों ओर नीम करंज और शीशम लगा सकते हैं. नीम, करंज और शीशम जैसे पेड़ मिट्टी की मजबूती बढ़ाने में मदद करते हैं और भूमि के कटाव को कम करते हैं. इसके अलावा कीटों को प्राकृतिक रूप से नियंत्रित करने में भी ये पेड़ मदद करते हैं.

इन पेड़ों की छाया गर्मी से फसलों की रक्षा कर सकती है और लकड़ी और बीज किसानों के लिए अतिरिक्त आय का स्रोत बन सकते हैं. खेत के चारों ओर ये पेड़ लगाना लंबे समय में फायदेमंद साबित हो सकता है.

---- समाप्त ----