सर्दियों में करें सेम की इस खास वैरायटी का सेवन, उगाने के लिए सिर्फ 30 रुपये में खरीदें बीज

घर पर सेम उगाना एक अच्छा आइडिया बन सकता है. सर्दियों के मौसम में सेम का सेवन सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है. बेहतर ग्रोथ के लिए सेम के बेस्ट क्वालिटी के बीजों का चयन करना चाहिए. सेम के बेहतर बीज आप नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (NSC) स्टोर से घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं.

केवल 30 रुपये में मिलेंगे बीज

नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (NSC) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सेम की इस खास किस्म की जानकारी शेयर की है. एनएससी ने बताया है कि आप Kashi Bauni-207 वैरायटी की मदद से अपने घर में शुद्ध और सेहतमंद सेम उगा सकते हैं. आप एनएससी स्टोर से इसके 20 ग्राम बीज मात्र 30 रुपये में ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं.

माय स्टोर के मुताबिक, इस किस्म को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च (IIVR), वाराणसी द्वारा विकसित किया गया है. Kashi Bauni-207 डोलिचोस बीन्स की एक उच्च उत्पादक, झाड़ीदार किस्म है. इसे किसानों को बेहतर उत्पादन देकर फायदा पहुंचाने के लिए तैयार किया गया है.

जान लें ये बातें

माय स्टोर पर ये सेम के बीज NSC Sem Kashi Bauni 207 उपलब्ध हैं. माय स्टोर के अनुसार, यह बीज नॉट कैंसलेबल और नॉट रिटर्नेबल हैं. यानी, एक बार ऑर्डर करने के बाद इन्हें न तो कैंसल किया जा सकता है और न ही वापस किया जा सकता है.

