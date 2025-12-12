scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

सर्दियों में करें सेम की इस खास वैरायटी का सेवन, उगाने के लिए सिर्फ 30 रुपये में खरीदें बीज

अगर आप घर पर सेम उगाने का विचार बना रहे हैं तो आप मात्र 30 रुपये में सेम के बेस्ट बीज खरीद सकते हैं. NSC स्टोर से सेम के 20 ग्राम बीज मात्र 30 रुपये में ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे.

Advertisement
X
Sam Seeds (Photo- Getty Images)
Sam Seeds (Photo- Getty Images)

घर पर सेम उगाना एक अच्छा आइडिया बन सकता है. सर्दियों के मौसम में सेम का सेवन सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है. बेहतर ग्रोथ के लिए सेम के बेस्ट क्वालिटी के बीजों का चयन करना चाहिए. सेम के बेहतर बीज आप नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (NSC) स्टोर से घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं.

केवल 30 रुपये में मिलेंगे बीज
नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (NSC) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सेम की इस खास किस्म की जानकारी शेयर की है. एनएससी ने बताया है कि आप Kashi Bauni-207 वैरायटी की मदद से अपने घर में शुद्ध और सेहतमंद सेम उगा सकते हैं. आप एनएससी स्टोर से इसके 20 ग्राम बीज मात्र 30 रुपये में ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं.

माय स्टोर के मुताबिक, इस किस्म को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च (IIVR), वाराणसी द्वारा विकसित किया गया है. Kashi Bauni-207 डोलिचोस बीन्स की एक उच्च उत्पादक, झाड़ीदार किस्म है. इसे किसानों को बेहतर उत्पादन देकर फायदा पहुंचाने के लिए तैयार किया गया है.

जान लें ये बातें
माय स्टोर पर ये सेम के बीज NSC Sem Kashi Bauni 207 उपलब्ध हैं. माय स्टोर के अनुसार, यह बीज नॉट कैंसलेबल और नॉट रिटर्नेबल हैं. यानी, एक बार ऑर्डर करने के बाद इन्हें न तो कैंसल किया जा सकता है और न ही वापस किया जा सकता है.
अधिक जानकारी या ऑर्डर करने के लिए यहां क्लिक करें.

से

और भी
आलू की फसल को चौपट कर देंगे ये 3 कीट और रोग, बचाव के लिए अपनाएं ये आसान उपाय

आलू की फसल को चौपट कर देंगे ये 3 कीट और रोग, बचाव के लिए अपनाएं ये आसान उपाय
बेमौसम बारिश, फसलों के दाम गिरने से कृषि आय में भारी गिरावट, रिपोर्ट में चौंकाने वाले दावे, पढ़ें डिटेल

बेमौसम बारिश, फसलों के दाम गिरने से कृषि आय में भारी गिरावट, रिपोर्ट में चौंकाने वाले दावे, पढ़ें डिटेल
Farmer’s Jugaad: नर्सरी-रोपाई का झंझट खत्म! किसान का 'देसी जुगाड़' सुपर-हिट, मुनाफा भी फिट

Farmer’s Jugaad: नर्सरी-रोपाई का झंझट खत्म! किसान का 'देसी जुगाड़' सुपर-हिट, मुनाफा भी फिट
पशुपालकों के लिए राहत, अब आसानी से सस्ते में मिलेंगे बरसीम के बीज

पशुपालकों के लिए राहत, अब आसानी से सस्ते में मिलेंगे बरसीम के बीज
Toor Mandi Bhav: इंपोर्ट और कमजोर मांग ने बढ़ाई तूर किसानों की आफत, मंडियों में इतना कम मिल रहा भाव

Toor Mandi Bhav: इंपोर्ट और कमजोर मांग ने बढ़ाई तूर किसानों की आफत, मंडियों में इतना कम मिल रहा भाव
---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement