लहसुन की खेती करनी है? बीज से लेकर बुवाई और देखभाल तक... किसान जरूर जान लें ये बातें, बढ़िया होगी पैदावार

अगर आप लहसुन की खेती करना चाहते हैं तो कुछ चीजों की सही जानकारी होना आपकी काफी मदद कर सकता है. इससे आप लहसुन की अधिक उपज हासिल कर सकते हैं और बढ़िया मुनाफा भी कमा सकते हैं. आप इसके बीज घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं.

लहसुन की खेती से किसानों को फायदा मिल सकता है (Photo: Pixabay)
लहसुन की खेती किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है. इसकी मदद से किसानों को अच्छा मुनाफा मिल सकता है. लहसुन की सफल खेती के लिए भूमि की तैयारी, सही किस्म का चयन, रोग-कीट प्रबंधन जैसे पहलुओं का ध्यान रखना जरूरी है. खेती के लिए उचित देखभाल से किसान फसल की पैदावार बढ़ाकर अधिक आय हासिल कर सकते हैं.

लहसुन की खेती के लिए दोमट मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है. खेती के लिए उचित जल निकासी की व्यवस्था करना फायदा पहुंचाने में मदद करता है. इसके साथ ही, लहसुन की अच्छी पैदावार के लिए समय पर और संतुलित मात्रा में खाद का इस्तेमाल करना चाहिए. लहसुन की अच्छी पैदावार के लिए बीजों के बीच उचित दूरी बनाए रखना आवश्यक माना जाता है. सही दूरी पौधों को पर्याप्त पोषण और विकास में मदद करती है जिससे उत्पादकता में बढ़त हो सकती है. आप बीजों के बीच करीब 10 सेंटीमीटर की दूरी रख सकते हैं

यहां से मंगाए लहसुन के बीज
अगर आप लहसुन की खेती करना चाहते हैं और अच्छे क्वालिटी के बीजों की तलाश कर रहे हैं तो आप लहसुन की किस्म ‘भीमा पर्पल’ को ऑनलाइन मंगा सकते हैं. इसकी जानकारी नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (NSC) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी है. 

नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (NSC) ने बताया है कि यह किस्म आकर्षित बैंगनी छिलके वाली होती है. यह 120 से 135 दिनों में तैयार हो जाती है और औसतन 6–7 टन प्रति हेक्टेयर उपज देता है. आप इसके 500 ग्राम बीज एनएससी स्टोर से केवल ₹100/- में मंगा सकते हैं.

