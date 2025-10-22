सर्दियों में मूंगफली की खेती से करें बढ़िया कमाई, यहां से मंगाएं बेहतरीन किस्म के बीज

मूंगफली तिलहन की फसल है. इसका इस्तेमाल तेल निकालने के लिए भी किया जाता है, जिससे इसकी मांग और बढ़ जाती है. अगर आप सर्दियों के मौसम की शुरुआत में मूंगफली की खेती करने का सोच रहे हैं, तो यह विचार आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. मूंगफली की खेती के लिए यह समय बेहतर साबित हो सकता है. आइए जानते हैं मूंगफली को उगाने के लिए आप बेहतर किस्म के बीज का चयन कहां से कर सकते हैं?

मूंगफली में कई विटामिन्स और मिनरल्स की मौजूदगी बताई जाती है. इसे फाइबर का अच्छा स्रोत भी माना जाता है. इसके अलावा इसमें कार्बोहाइड्रेट के रूप में सुक्रोज और स्टार्च भी पाया जाता है, जो ऊर्जा के स्रोत माने जाते हैं. मूंगफली के अन्य कई फायदे भी बताए जाते हैं. मूंगफली को हार्ट के लिए, वजन घटाने में, डायबिटीज आदि में भी फायदेमंद माना जाता है. सर्दियों के समय में मूंगफली की मांग काफी बढ़ जाती है. किसान मार्केट डिमांड को समझकर और सही तरीकों को अपनाकर मूंगफली की खेती से लाखों तक कमा सकते हैं. यह कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमाने का अच्छा अवसर बन सकता है.

यहां से मंगा सकते हैं मूंगफली की अच्छी किस्म के बीज

मूंगफली के बेहतर उत्पादन के लिए अच्छी किस्म को लगाना फायदेमंद हो सकता है, ऐसे में आप मूंगफली के बीजों को मंगाने के लिए NSC (नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड) के स्टोर का इस्तेमाल कर सकते हैं. आप चाहें तो मूंगफली की DH-256 किस्म के TL बीज NSC से मंगा सकते हैं. आप 10 किलो बीज का पैक 1425 रुपये में मंगा सकते हैं.

इसके अलावा भी आप मूंगफली के टैग-73 किस्म के बीज भी मंगा सकते हैं जो आपको अच्छी पैदावार देने में मदद कर सकते है. इसके 20 किलो का पैक आप ऑनलाइन 2280 रुपये में ऑर्डर कर सकते हैं.

आप इन बीजों को ऑनलाइन 'माय स्टोर' पर जाकर मंगा सकते हैं.

ऐसे मंगा सकते हैं बीज

आप इन बीजों को घर बैठे ऑनलाइन मंगा सकते हैं. इसके लिए आपको माय स्टोर पर जाकर ऑनलाइन आर्डर करना होगा. मंगाने से पहले आपको यह चीज ध्यान रखनी है कि ये बीज नॉट कैंसलेबल और नॉट रिटर्नेबल है. यानी आप इनको ऑर्डर करने के बाद ना तो कैंसल कर सकते हैं और ना ही वापस भेज सकते हैं.

