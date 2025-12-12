scorecardresearch
 
किसानों के लिए फायदे का सौदा है चने की खेती, यहां से खरीदें बेस्ट क्वालिटी के बीज

सर्दियों में चने की खेती किसानों को अच्छा मुनाफा देने में मदद कर सकती है. किसानों को चने की खेती के लिए सही किस्म का चयन अवश्य करना चाहिए. उत्तम बीजों के इस्तेमाल से उपज बढ़ाने में मदद मिलती है. आप चने के बेस्ट बीजों को एनएससी के ऑनलाइन स्टोर से खरीद सकते हैं.

Chana Kheti (Photo- Getty Image)
Chana Kheti (Photo- Getty Image)

चने की खेती किसानों के लिए फायदेमंद हो सकती है. अगर आप चना उगाने की योजना बना रहे हैं  तो आपको इसके लिए बेहतर किस्म काे बीजों का चयन करना चाहिए. ध्यान रखें कि अधिक उत्पादन के लिए सही किस्म ही लाभदायक हो सकती है. नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (NSC) चने के उत्तम किस्म के बीज उपलब्ध करा रहा है. आप इन बीजों को आसानी से ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं और खेत में बोकर अधिक उपज प्राप्त कर सकते हैं.

एनएससी ने दी जानकारी
नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (NSC) ने चने की इस खास किस्म की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की है. एनएससी ने बताया है कि आप चने की उन्नत खेती एवं फायदेमंद उपज के लिए NSC के 'BGD 111-1' वैरायटी के उत्तम बीज बो सकते हैं. आप चने के 10 किलो बीजों को एनएससी के ऑनलाइन स्टोर से 850 रुपये में मंगा सकते हैं.

ऑर्डर से पहले ध्यान दें
माय स्टोर पर यह बीज Bengalgram BGD 111-1 नाम से उपलब्ध हैं. माय स्टोर के मुताबिक, यह बीज नॉट कैंसलेबल और नॉट रिटर्नेबल है. इसका मतलब है कि आप चने के इन बीजों को ऑर्डर करने के बाद ना तो कैंसल कर सकते हैं और ना ही वापस भेज सकते हैं. इस बीज की एक्सपायरी डेट अप्रैल 2026 बताई गई है.
अधिक जानकारी या ऑर्डर करने के लिए यहां क्लिक करें

---- समाप्त ----
