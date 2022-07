Rainfall Forecast 2022: धान की खेती करने वाले किसानों के लिए खुशखबरी! जुलाई में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने कही ये बात

July Rainfall Prediction: दिल्ली समेत देश के अधिकतर राज्यों में मॉनसून की एंट्री हो चुकी है. देश भर में मॉनूसन की बारिश के साथ ही तापमान में भी कमी दर्ज की जा रही है. इस बीच मौसम विभाग ने जानकारी दी कि मॉनसून का पहला महीना यानी जून निकल चुका है और इस पूरे महीने में देश भर में सामान्य से 8 प्रतिशत कम बारिश दर्ज की गई है.

आंकड़ों के हिसाब से देखें तो जून के महीने में सबसे कम बारिश सेंट्रल इंडिया यानी मध्य भारत में हुई है, जहां सामान्य से 30 फीसदी कम वर्षा रिकॉर्ड की गई. जबकि दक्षिण और पेनिन्सुलर भारत में सामान्य से 14 फीसदी, तो वहीं नॉर्थ वेस्ट भारत में सामान्य से 12 फीसदी तक कम बारिश जून में रिकॉर्ड हुई है.

IMD की मानें तो मध्य भारत के कपास, सोयाबीन और गन्ना उत्पादक राज्यों में जून में सामान्य से 54 फीसदी कम बारिश दर्ज की गई है.

Southwest Monsoon Rainfall Forecast for the Month of July, 2022 (English):

