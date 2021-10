Rain destroy Crops in UP and Bihar, Weather Update: हाल ही में हुई बेमौसम बारिश ने पूरे देश में फसल को नुकसान पहुंचाया है. बिहार, यूपी, दिल्‍ली में कई जगह फसल बर्बाद हुई है. बिहार के बक्‍सर में जहां किसानों की कई एकड़ फसल बर्बाद हो गई, वहीं यूपी के शाहजहांपुर में तो किसानों ने फसल को बचाने के लिए एक उसे पेड़ पर रख दिया.

पहले बात करते हैं बिहार के बक्‍सर की. बक्‍सर में राजपुर प्रखंड, सेमरी प्रखंड और बक्सर प्रखंड के जगदीशपुर में सबसे ज्‍यादा बारिश ने तांडव मचाया है. बारिश के कारण खेतों में खड़ी फसल खराब हो गई और सड़ गई. इस बारे में जिले के डीएम ने कहा कि जहां जहां बर्बादी हुई है, फसल खराब हुई है, वहां प्रशासन की टीम भेजी जाएगी. किसान मनोज यादव ने कहा, फसल अच्‍छी हुई थी लेकिन सब कुछ बर्बाद हो गया है.

वहीं, यूपी के शाहजहांपुर में भी बारिश ने कहर बरपाया है. इससे परेशान किसानें ने अपनी फसल को सुखाने के लिए पेड़ों पर टांग दिया है. जैतीपुर गांव के किसानों ने कहा कि पूरे खेत में लबालब पानी भरा हुआ है. फसल पानी में बह गई है, लेकिन जो फसल बची है उसे पेड़ पर टांग दिया गया है. पेड़ पर भीगी फसल का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है.

(यूपी के सहारनपुर से विनय पांडे और बिहार के बक्‍सर से पुष्‍पेंद्र पांडे के इनपुट के साथ)