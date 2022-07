IMD Rainfall Alert: यूपी-बिहार में इस दिन से होगी झमाझम बारिश, किसानों के लिए आई मौसम की ये जानकारी

UP-Bihar Rainfall Prediction: देश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं. लेकिन बिहार और उत्तर प्रदेश को अभी भी मॉनसून की झमाझम बारिश का इंतजार है. उत्तर प्रदेश और बिहार में 19 जुलाई तक मौसम लगभग शुष्क था जबकि 20 जुलाई से दोनों राज्यों में छिटपुट बारिश शुरू हो गई है. हालांकि, अब इन दोनों ही राज्यों में 28 जुलाई से तेज बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं.

मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट के अनुसार, इन राज्यों में 27 जुलाई तक हल्की बारिश जारी रह सकती है. स्काईमेट की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, मॉनसून की अक्षीय रेखा अब राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से होकर गुजर रही है. मॉनसून की ट्रफ रेखा 26 या 27 जुलाई से उत्तर की ओर बढ़ना शुरू कर देगी और 28 जुलाई तक इंडो गैंगेटिक प्लेन्स के ऊपर होगी. 28 जुलाई को उत्तर प्रदेश और बिहार में भी बारिश की गतिविधियां तेज हो जाएंगी और कम से कम अगले 3 से 4 दिनों तक तेज बारिश जारी रह सकती है.

Scattered to FWS light to moderate rainfall with isolated heavy falls,thunderstorm/lightning over West Rajasthan on 25th & 26th; East Rajasthan during 25th-27th & Bihar during 27th-29th; Punjab & Haryana during 27th-29th & Uttar Pradesh on 28th & 29th and increase thereafter